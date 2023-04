Finále Ligy mistrů mimo Evropu? Mohlo by se hrát v USA, řekl Čeferin

Finále fotbalové Ligy mistrů by se někdy v budoucnu mohlo hrát ve Spojených státech amerických. V podcastu Men in Blazers to řekl předseda UEFA Aleksander Čeferin. Taková myšlenka mu přijde zajímavá, protože by využila popularitu evropského fotbalu v USA. Nejdříve připadá v úvahu rok 2026.