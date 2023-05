LM: AC - Inter 0:2. Do finále mají blíž „Nerazzurri“, rozhodl skvělý start

Inter po postupu do semifinále LM • Reuters

Inter Milán vyhrál úvodní zápas semifinále Ligy mistrů proti městskému rivalovi AC 2:0 a zajistil si výhodnější pozici do odvety. „Nerazzurri“ vstřelili oba góly v úvodu utkání, trefili se Edin Džeko a Henrik Mchitarjan. Druhý zápas se hraje za týden opět na San Siru, v roli domácího celku ale tentokrát bude Inter.

Inter se představil v semifinále Ligy mistrů po 13 letech, AC dokonce na opětovnou účast mezi nejlepší čtyřkou čekal o tři roky déle. Inter prožil parádní úvod a v osmé minutě šel do vedení. Kapitán AC Calabria neubránil Džeka a bosenský střelec prudkou ranou z první usměrnil Calhanoglův centr z rohu do sítě. Za další tři minuty „Nerazzurri“ udeřili podruhé. Dimarco přihrál Mchitarjanovi, arménský záložník si naběhl do vápna a prostřelil Maignana.

„Šli jsme do nich agresivně a vysoko je napadali. Dali jsme dva brzké góly a od té doby jsme udávali tempo zápasu,“ řekl Džeko v televizním rozhovoru. „Od první minuty jsme ukázali velkou vůli. Mohli jsme dát víc branek, ale musíme být spokojení i se dvěma. Ještě ale není konec, v odvetě to bude bitva,“ uvedl Mchitarjan.

O chvíli později svěřenci trenéra Inzaghiho, kteří ve skupině dvakrát zdolali Plzeň, málem přidali třetí zásah. Calhanoglu napálil z dálky tyč, akce ještě pokračovala, ale Maignan vychytal Mchitarjana a Barella z dorážky přestřelil. V 31. minutě sudí Manzano odpískal pro Inter penaltu kvůli zákroku stopera Milána Kjaere na Martíneze. Po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů však španělský arbitr pokutový kop odvolal.

„Do utkání jsme špatně vstoupili. Inter prvních 30 minut naprosto dominoval, vůbec jsme se nedostali do hry. Daleko víc si za tím šel. Jenom jsme přihlíželi,“ prohlásil obránce AC Milán Malick Thiaw, který nastoupil od 59. minuty.

Inter svou dominanci v úvodním dějství v další branky nepřetavil, po změně stran se hrála vyrovnanější bitva. V 63. minutě domácí záložník Tonali nastřelil tyč. První střelu na branku si však AC, který byl v roli domácího celku, připsal až v samém závěru utkání.

Inter vyhrál čtvrté z posledních pěti soutěžních derby a je blízko prvnímu postupu do finále od roku 2010, kdy celou soutěž ovládl potřetí v historii a zároveň jako dosud poslední italský klub. Současně má nakročeno k tomu, aby AC v Lize mistrů na třetí pokus poprvé vyřadil. V semifinále v sezoně 2002/03 ani ve čtvrtfinále v ročníku 2004/05 proti „Rossoneri“ neuspěl. „Nerazzurri“ vyhráli šestý soutěžní zápas po sobě a inkasovali při tom jediný gól. AC prohrál po devíti soutěžních duelech.