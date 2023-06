Guardiola a City. Nejlepší z nejlepších? Vyrovnali United, kritika z Německa

Dokázali to. Svěřenci Pepa Guardioly ve finále Ligy mistrů porazili Inter 1:0 a jako teprve druhý anglický tým zkompletovali treble. „Nemůžu se dočkat, až budu sedět v otevřeném autobuse se třemi trofejemi. Po čtrnácti letech se mi to opět povedlo,“ radoval se Katalánec, jenž jako první kouč dokázal získat treble již podruhé. Je tedy Guardiola tím vůbec nejlepším trenérem v historii fotbalu a současní Citizens nejsilnějším týmem vůbec?

Do velkého trenérského světa vstoupil v nenapodobitelném stylu. Když byl v létě 2008 povýšen z rezervy Barcelony k prvnímu týmu, ihned se zbavil legendárního Ronaldinha. Mezi nejlepší naopak vytáhl Sergia Busquetse či Pedra. „Musíme začít mnohem tvrději pracovat,“ vysvětloval tehdy své kroky. Barcelona následně získala první treble v historii španělského fotbalu.

Tehdejší mančaft kolem Lionela Messiho, Andrése Iniesty, Xaviho Hernándeze a Carlese Puyola byl ihned řazen mezi ty vůbec nejlepší, které kdy fotbal viděl.

Nyní se podobné hlasy objevují po premiérovém triumfu Manchesteru City v Lize mistrů.

„Celý tým by si zasloužil postavit sochu. Vysloužili si nesmrtelnost. Jejich fotbal obdivuje široká veřejnost již řadu let. Tento úspěch je jen vyústěním jejich dlouhodobě dobře odváděné práce,“ nešetřil superlativy Rio Ferdinand, bývalý kapitán konkurenčních United.

Právě městští rivalové byli do soboty jediným anglickým celkem, jemuž se podařilo získat treble. „Rudí ďáblové“ to dokázali v sezoně 1998/99, kdy historický úspěch zkompletovali v bláznivém finále na Camp Nou. Proti Bayernu tehdy dokázali během nastaveného času otočit z 0:1 na 2:1.

Anketa Které pohárové finále se vám letos líbilo nejvíc? Liga mistrů Evropská liga Konferenční liga

„Jen jeden tým to může dokázat poprvé a tím týmem jsme byli my. Navíc náš tým tvořilo jádro místních kluků, odchovanců,“ snižoval význam úspěchu City David Beckham.

Kromě debat o nejlepším týmu se opět rozvířila diskuze o tom, zda je Pep Guardiola nejlepším trenérem fotbalové historie.

„Mezi ty vůbec nejlepší by se řadil i bez ovládnutí Ligy mistrů s Manchesterem City. Jeho týmy totiž udávají trend, který ostatní následují. Tvoří něco, co si ostatní dříve nedovedli ani představit. Je jako Michelangelo,“ dal Ferdinand najevo, že je Kataláncovým obdivovatelem.

S tímto pohledem se však paradoxně neztotožňuje Dietmar Hamann. Německý internacionál a bývalý hráč Citizens. „Nechápejte mě špatně. Podle mě je Guardiola fantastickým trenérem, ale ne tím nejlepším. V mých očích totiž nedokázal nic výjimečného. Vždy měl k ruce ty nejlepší hráče, za něž jeho kluby často zaplatily astronomické částky. Celý úspěch je navíc zastíněn obviněním z podvádění,“ připomněl Němec porušení 115 finančních pravidel, jichž se měli City dopustit.

Sám Katalánec neměl na podobná témata po historickém triumfu ani pomyšlení.

„Vyhrát tuto trofej je tak zatraceně těžké! Velkou radost mi ráno udělala zpráva od Sira Alexe Fergusona. Je mi ctí přivést doručit Manchesteru treblu stejně, jako to udělal on. Nechci však, aby dnešní triumf předčil všechny trofeje, které jsme s týmem během sedmi let získali,“ připomněl Guardiola, že se City pod ním stali šampiony čtrnácti soutěží. Poté, co nastolili dominanci v Premier League, které vládnou tři roky v řadě, by nyní mohli nastolit dynastii i v Evropě.

„V další sezoně je naším cílem všechny trofeje obhájit. Za měsíc se na vše zapomene a začínám od nuly,“ vyslal jasný vzkaz soupeřům Erling Haaland.

Ideální sestava Barcelony v sezoně 2008/09

Valdés

Alvés Puyol Piqué Abidal

Yaya Touré

Xavi Iniesta

Messi Eto’o Henry

Ideální sestava City v sezoně 2022/23

Ederson

Akanji Dias Aké

Stones Rodri

Silva De Bruyne Gündogan Grealish

Haaland

Ideální sestava United 1998/99

Schmeichel

G. Neville Stam Johnsen Irwin

Beckham Keane Scholes Giggs

Yorke Cole