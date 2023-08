Kodaň, dánská Barcelona. Prověrka pro obranu Sparty, ale systém má trhlinu

Formace 4 – 3 – 3, silná kombinace, ostrý presink, nebezpečné standardní situace. To jsou základní charakteristiky Kodaně. Velice zjednodušeně by se její styl dal nazvat jakousi dánskou Barcelonou. Defenzivu Letenských čeká velká prověrka. Systém Kodaně má však trhlinu, které by Sparta mohla využít. Velké výkony by český mistr potřeboval především od svého ofenzivního trojzubce.