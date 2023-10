Krize United trvá. Všechno je stále otevřené, říká kouč. Zastal se Onany

Mauro Icardi neproměnil penaltu, kterou mohl poslat Galatasaray na Old Trafford do vedení 3:2 • Reuters

Trenér fotbalistů Manchesteru United Erik ten Hag navzdory další porážce v Lize mistrů věří, že se jeho tým zvedne a projde do jarní vyřazovací fáze. „Rudí ďáblové“ v úterý podlehli doma 2:3 Galatasarayi a ve skupině A jsou po dvou kolech bez bodu.

„Před námi jsou ještě čtyři kola, všechno je stále otevřené. Teď nás čeká dvojzápas s Kodaní, ten musíme zvládnout,“ uvedl Ten Hag na tiskové konferenci. „Pořád se můžeme dotáhnout na postupové příčky. Víme, že teď musíme vyhrát každý zápas,“ přidal záložník Christian Eriksen.

Manchester dvakrát vedl zásluhou dánského útočníka Rasmuse Höjlunda, se třemi trefami nejlepšího střelce soutěže. Na první branku zareagoval ještě v úvodním dějství bývalý hráč United Wifried Zaha a v 71. minutě znovu srovnal Kerem Aktürkoglu.

Klíčový moment nastal v 77. minutě. Domácí brankář André Onana rozehrál míč přímo na nohu Driese Mertense, jehož zfauloval za cenu druhé žluté karty a vyloučení Casemiro. Mauro Icardi penaltu sice neproměnil, o čtyři minuty později ale přece jen dokonal z brejku obrat.

„Není to o jednom hráči, který zrovna udělal chybu. Jsme v tom všichni jako tým, trenéři, hráči, vedení,“ zastal se Ten Hag letní posily Onany, který chyboval už v úvodním duelu LM na hřišti Bayernu Mnichov (3:4). Kamerunec zatím odchytal všechny zápasy v sezoně, na lavičce čeká na šanci další novic v týmu Altay Bayindir.

United prohráli pět z posledních sedmi soutěžních zápasů. Navíc inkasovali v úvodních 10 utkáních sezony 18 gólů, což je jejich nejhorší bilance od sezony 1966/67. „Pokud bych se snažil o nějaké vysvětlení, vyznělo by to jako výmluva. Zkrátka nemůžeme dělat takové chyby, na téhle úrovni je soupeř potrestá. Musíme se zlepšit a začít vyhrávat. Nevzdáváme se, společně to dokážeme,“ dodal třiapadesátiletý Nizozemec.