Liga mistrů: Krach United v Evropě stvrdil Bayern. Král se trefil proti Realu

Fotbalisté Manchesteru United už můžou v téhle sezoně na evropské poháry zapomenout. Porážku s Bayernem Mnichov (0:1) v závěrečném zápase skupiny A je definitivně pohřbila na čtvrtém místě, takže končí nejen v Lize mistrů, ale nebudou na jaře pokračovat ani o patro níž v EL. Alex Král naskočil v dresu Unionu Berlín na závěr duelu s Realem Madrid a srovnal na 2:2, španělský klub ale ještě přidal vítěznou trefu a Král a spol. v Evropě také končí. Aspoň do Evropské ligy se ze třetího místa skupiny D posune Benfica, David Jurásek dramatickou koncovku s klíčovým gólem na 3:1 v nastavení sledoval jen z lavičky.

Skupina A

Skupina B

Fotbalisté Lens v závěrečném 6. kole udrželi třetí místo ve skupině B a postoupili do play off Evropské ligy. Francouzský celek zdolal doma 2:1 poslední Sevillu, jež v pohárech končí a nebude v EL obhajovat triumf. V souboji dvou jistých postupujících do osmifinále milionářské soutěže remizoval vítěz skupiny Arsenal 1:1 na hřišti PSV Eindhoven.

Lens poslal do vedení v 63. minutě z penalty Frankowski. Stejným způsobem srovnal o čtvrthodinu později Ramos, jenž se 17. gólem osamostatnil v čele historické tabulky střelců mezi obránci. Hvězdný stoper proměnil až opakovaný pokutový kop, při prvním neúspěšném pokusu opustil gólman Samba předčasně brankovou čáru. Sevilla potřebovala zvítězit, v nastavení ale naopak inkasovala podruhé z kopačky Fulginiho a v Lize mistrů nevyhrála v desátém venkovním utkání v řadě.

Andaluský celek zaostal v tabulce za dnešním soupeřem o šest bodů a v jarní části sezony nebude obhajovat titul v Evropské lize, v níž je s pěti triumfy rekordmanem soutěže. Další dvě trofeje navíc přidal v Poháru UEFA, který byl předchůdcem EL.

V utkání PSV Eindhoven - Arsenal se jako první prosadil krátce před pauzou útočník hostů Nketiah. V 50. minutě srovnal střelou o tyč Vertessen. PSV v této sezoně stále prohrál jediný zápas, a to úvodní vzájemný duel s Arsenalem (0:4).

Skupina C

Skupina D

