Ten Hag po konci United pochválil hráče: Já jim musím ukázat cestu

Trenér fotbalistů Manchesteru United Erik ten Hag po vyřazení z evropských pohárů odmítl, že by jeho klub neměl ve zbytku sezony o co hrát. „Rudí ďáblové“ v úterý v závěrečném 6. kole Ligy mistrů podlehli doma 0:1 Bayernu Mnichov, ve skupině A skončili poslední a nezahrají si ani play off Evropské ligy. Ten Hag přesto výkon týmu ocenil a věří, že nyní se United začnou zlepšovat v anglické lize.