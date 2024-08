Los Ligy mistrů ONLINE: Sparta i Slavia vyhlíží klíčové soupeře

Sparta coby český šampion figuruje v mistrovské části Ligy mistrů a bude při losu mezi pěticí nenasazených. Dostat může například Dinamo Záhřeb, Crvenou zvezdu Bělehrad či Young Boys Bern, nejprve však musí vyřadit FCSB.

Slavia má v nemistrovské části pro 4. předkolo na výběr jen ze dvou variant, jako nasazená by mohla narazit buď na vítěze duelu Salcburk - Twente Enschede nebo souboje Lille - Fenerbahce Istanbul. Pokud by červenobílí ve 3. předkole vypadli s belgickým Unionem Saint-Gilloise, přešli by rovnou do hlavní fáze Evropské ligy.