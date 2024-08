Laci: Jsme zkušenější než loni. Je to asi nejdůležitější zápas sezony

Byl usměvavý, vtipkoval. „Dáš si pivo?“ kývl s úsměvem Qazim Laci na tiskového mluvčího Ondřeje Kasíka. Přesto záložník Sparty ví, co se v úterý hraje za zápas. Letenský tým čeká první utkání třetího předkola Ligy mistrů proti rumunskému FCSB. „Je to asi nejdůležitější zápas sezony,“ přikývl albánský reprezentant, jenž v kádru českého mistra patří do úzké skupiny kapitánů.

Jste připravení na zápas?

„Jasně. Máme zkušenosti už z minulé sezony, v této fázi jsme vypadli s Kodaní. Tento rok uděláme to nejlepší, co můžeme, abychom postoupili.“

Už víte, jaký soupeř vás čeká?

„Viděli jsme videa a máme představu, jak hrají, jaký styl vyznávají. Osobně znám trenéra (Ilias Charalampous), pochází z Kypru, kde jsem se s ním potkal. FCSB je největší tým v Rumunsku, proto k nim máme respekt. Cítím, že půjde o dobrý zápas.“

Už jste s trenérem mluvil? Máte pro něj vzkaz?

„Nic pro něj nemám. Ale přeju mu jen to nejlepší a chci mu pogratulovat k titulu, který s týmem získal. To je radost nejen pro něj, ale i jeho okolí. Bude hezké se s ním zase potkat, ale nejsme spolu v osobním kontaktu.“

Ermal Krasniqi přišel do Sparty před sezonou z rumunské ligy, soupeře zná. Prozradil o něm něco?

„Je to pro nás určitá výhoda, že tým zná. Řekl nám něco, co ví. Ale upřímně, soustředím se víc na nás než na soupeře. Důležitější jsme my a nás způsob hry.“

V minulé sezoně jste v kvalifikaci evropských poháru startovali vždy venku. Mění se pro vás něco, když hrajete první zápas doma na letenském stadionu?

„V první řadě věřím, že Letná bude zase plná, protože fanoušci jsou pro nás hodně důležití, dodávají nám sílu. Můj pocit je, že na domácím hřišti je lepší hrát odvetu, ale jsme profesionálové. Chceme udělat takový výsledek, který nám situaci co nejvíc zjednoduší před druhým utkáním v Rumunsku. Uděláme všechno, abychom vyhráli.“

Máte za sebou pět zápasů, jste tentokrát víc připravení než loni před Kodaní?

„Řekl bych, že ano. Protože máme zkušenosti z podobných zápasů v minulé sezoně. Hráli jsme hodně podobných utkání v kvalifikaci i základní skupině Evropské ligy. Jasně, půjde o jiný zápas, přesto věřím, že k němu zvládneme přistoupit jinak než loni.“

Ve Spartě jste součástí skupiny kapitánů, jak to funguje?

„Musím říct, že je úžasné být ve Spartě jedním z nich. Udělalo mi to radost, je to potěšení. Na druhou stranu má role přináší určitou formu tlaku. Přesto se snažím pracovat ve prospěch týmu na hřišti i mimo něj. Funguje to dobře a nic extra se pro mě nemění. Dělám to nejlepší pro klub.“

Berete svou roli v týmu jinak než v minulé sezoně?

„Vážně se nic nezměnilo. Jsem profesionál a dávám týmu to nejlepší ze sebe, abychom získali titul. Jsem vždycky připravený, ať už nastupuju v základní sestavě nebo ze střídačky. Chci přinést mužstvu aktivitu a vášeň, která je důležitá.“

Už jste se v kabině bavili o možném soupeři ve čtvrtém předkole Ligy mistrů? Jde o Malmö, nebo PAOK Soluň.

„Není úplně prostor na to, co nás čeká v dalším předkole. Jasná priorita je zápas s FCSB. Jde o úžasnou výzvu. Minulá sezona byla skvělá, ale víme, že nám v ní něco chybělo. Postup je extra motivace, což věřím, že bude na hřišti vidět od hráčů i fanoušků.“