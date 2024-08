Nová role pro Zafeirise: rafan jako Kanté. Vymazal hvězdu, ale co góly?

Christos Zafeiris přišel do Slavie v lednu 2023 s velkou slávou. Mimořádně nadaný talent z Norska se schopnostmi, jaké ho předurčují do nejlepších evropských lig. V devatenácti měl v Edenu rozvíjet talent a postupně táhnout mužstvo. To se ale z různých důvodů nedařilo.

Poslední přípravu mu během kempu v Rakousku narušilo svalové zranění, základní sestava se vzdalovala. Nicméně dal se dohromady včas - v soubojích s nebezpečným Saint-Gillois mu Jindřich Trpišovský svěřil důležitou a nečekanou úlohu.

V obou zápasech evropské kvalifikace 3. předkola Ligy mistrů ho slávistický kouč instaloval do základu s jasným úkolem. Z drobného, technicky zdatného šikuly předurčeného pro rozvoj ofenzivy udělal obranného střeďáka. Nasadil ho na klíčovou personu Saint- Gilloise - záložníka Camerona Puertase.

Od švýcarského dispečera na place se nehnul. Ve chvílích, kdy se nacházel mimo těžiště hry, zůstával stínem domácí opory. Nesledoval balon, ale svého hráče, Trpišovský ho zaúkoloval skoro devadesátkovým konceptem osobní obrany. Tah vyšel – v odvetě v Bruselu Zafeiris absolvoval 17 soubojů, 12 úspěšně. Jde o vysoké číslo s až neuvěřitelnou úspěšností.

„Zafi to zvládl zase výborně, pak za něj přišel Prebslík (Filip Prebsl) a povedlo se mu to stejně. Puertase jsme uhlídali a do ničeho nepustili,“ ocenil po výhře 1:0 a postupu do play off o Ligu mistrů kapitán Slavie Tomáš Holeš. „Je zarputilý, takový malý rafan. Když se do někoho zakousne, těžko se z toho někdo dostává. Ale třeba v utkáních doma, kdy máme daleko víc ze hry a držíme balon, ukáže zase svou jinou kvalitu,“ usmíval se.

Zafeiris by měl spíš tvořit a sbírat body, jenže to se mu zatím během angažmá v Praze tolik nedaří. V lize skóroval během roku a půl jenom čtyřikrát. Teď se zdá, že pro něj trenéři vymysleli roli, ve které se našel. Na hřišti může vzdáleně připomínat N´Gola Kantého. Drobného francouzského zarputilce, mistra světa i šampiona Ligy mistrů.

„Přicházel k nám jako komplexní hráč, co je na tom velice dobře technicky. Tenhle naturel v sobě měl, o tom jsme věděli, proto jsme ho chtěli z Norska získat,“ přiznal Trpišovský po utkání v Bruselu.

Dle dobrého zvyku před novináři rozvinul své úvahy. „Zafi se svými agenty i otcem řešili víc nabídek a nakonec si vybrali Slavii. Také proto, aby udělal ještě větší krok ke komplexní stránce fotbalisty a byl třeba jednou lépe připravený na další velký přestup. Chceme ho rozvíjet, v jiných zápasech po něm zase budeme chtít víc hru nahoru.“