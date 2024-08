Expert Polom o Spartě: Trenérovi vyšel plán. Líbila se mi Kuchtova reakce

PŘÍMO Z MALMÖ | Spartě to vyšlo. I když ve středu v úvodním zápase play off Ligy mistrů proti Malmö (2:0) měla na své poměry malé držení míče. Přesto dala dva góly a vytvořila si nadějnou pozici do odvety v Praze. „Sparta je připravená na zápasy ve vysokém tempu, navíc pod trenérem Friisem zvládá ještě líp presink,“ všiml si expert deníku Sport Roman Polom, jenž sledoval zápas přímo ve Švédsku.