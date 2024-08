Možní soupeři Sparty v Lize mistrů: Real, City, ale také Brest a Sturm

Účastníci Champions League budou při čtvrtečním losu rozděleni do čtyř košů po osmi. Každý tým dostane dva soupeře z každého koše podle klubového koeficientu. V prvním jsou největší favorité, Sparta patří do čtvrtého. Kompletní obsazení bude známo až ve středu po dohrání zbývajících předkol.

Jsou jen dvě omezení: nesmíte potkat soupeře z vlastní země, v případě postupu Slavie by se tedy nemohlo hrát v Lize mistrů pražské derby. A také nelze nastoupit proti více jak dvěma soupeřům z jedné země. S každým z osmi nalosovaných soupeřů se utkáte jednou, čtyřikrát hrajete doma, čtyřikrát venku, všechny výsledky se sčítají do jedné tabulky.

Nyní si pojďme namalovat nejtěžší herní plán pro Spartu. Real Madrid, Manchester City, Leverkusen, Arsenal, Feyenoord, Sporting Lisabon, Stuttgart, Girona. Tady by byl asi každý bod úspěch.

A pak je tu přijatelnější varianta, při které by Sparta mohla myslet na to, jak se vejít do 24 nejlepších týmů, které postupují do vyřazovací části. Dortmund, Lipsko, Bruggy, Šachtar, Young Boys, Sturm Graz a Brest.

V osudí jsou dva týmy, kde působí klíčoví muži nedávných sparťanských úspěchů. Trenér Brian Priske vede Feyenoord, bývalý kapitán Ladislav Krejčí začíná angažmá v Gironě. Zajímavé by bylo potkat potřetí během jednoho roku Liverpool, se kterým Sparta vypadla po dvou debaklech na jaře z Evropské ligy.

Také samotný los bude ve čtvrtek probíhat novým způsobem. Každý klub bude stále fyzicky vylosován, ale pak k němu automatický software náhodně přiřadí osm soupeřů.