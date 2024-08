Friis o síle, postupu i odchodech: Budu doufat, že všichni zůstanou

Zamával synovi na tribunu, pak se ponořil do euforie. Trenér Lars Friis zvládl nejdůležitější týdny v kariéře, Spartu po vítězné odvetě 2:0 nad Malmö dostal do Ligy mistrů, v níž chyběla dlouhých devatenáct let. „Vyhráli jsme dva tituly v řadě, ale teď jsme ukázali, že jsme pořád hladoví. Chceme dokázat ještě víc,“ řekl dánský kouč, jenž se rovněž vyjádřil k možným odchodům z týmů. A přál by si Feyenoord, který trénuje jeho bývalý kolega Brian Priske?

Jak vám zní, že jste dostal Spartu do Ligy mistrů?

„Nejsem si jistý, jestli mi to už dochází. Asi ještě ne. Ale jsem opravdu hrdý a šťastný na všechny sparťany, hráče, kolegy a zaměstnance. Jsem rád, že se klub vrátil do Ligy mistrů, že jsme to dotáhli do konce.“

Šlo pro vás osobně o důležitý zápas? Možná jste se zařadil mezi sparťanské legendy…

„Víte, já jsem normální nudný chlapík z vesnice v Dánsku. Pracuji tak, abych se každý den mohl podívat do zrcadla a říct si, že jsem udělal všechno, co jsem mohl. Věřím, že kdy jste pokorný a tvrdě pracujete, můžete uspět. Teď jsem měl dostatek štěstí, že jsem pomohl Spartě do Ligy mistrů. Ale nemyslím si, že jsem nejlepší trenér na světě. Zítra zase vyjde slunce a musím makat dál. Každopádně jsem šťastný a hrdý, jsem rád, že si takový úspěch můžu dát do životopisu. To víte, že dám. Ale nebyla to první věc, na kterou jsem myslel.“

Jde o velký úspěch?

„Je to opravdu síla. Vím, co to pro všechny lidi znamená. Je to úžasné. Navíc už nemusíme poslouchat od Siviho (Tomáš Sivok, manažer A týmu), že on Ligu mistrů se Spartou hrál naposledy.“

Naznačila atmosféra na stadionu, že šlo o něco mimořádného?

„Obecně – Letná je pevnost. Podpora fanoušků je úžasná. Upřímně, poslední dva dny jsem cítil, že tohle je něco extra. Když jsem měl čas, šel jsem se projít po městě a cítil, že sparťané vnímají velkou příležitost. Myslím, že ukázali, že jsou nejlepší fanoušci v Česku. Byli úžasní a hrát na Letné není pro nikoho snadné.“

V čem je hlavní síla týmu?

„Myslím, že tohle část zápasu ukázala. Hrajeme ve vysoké intenzitě, vytváříme tlak na balon. Tomu je těžké odolat. A vždycky dáme gól. Jen třikrát v tomto kalendářním roce jsme neskórovali. Vytváříme si hodně šancí a doufám, že v tom budeme pokračovat. Ale jsem realista, protože v Lize mistrů jsou těžké týmy.“

Můžete se jim vyrovnat?

„DNA Sparty je každodenní práce na Strahově. Tým je nejdůležitější. Držíme pohromadě, jsme propojení. Máme dobré hráče, které potřebujete. Ale nejdůležitější je týmový duch a práce na Strahově.“

Má tým dobrou mentalitu?

„To je to, o čem mluvím každý den. Je to velká součást naší filozofie. Jsme tým, ne jeden hráč. Když se někomu nedaří, ostatní pomohou. Není hrdina ten, kdo dá gól. Mentalita je úžasná a pomáhá nám vyhrávat zápasy.“

Jste kvalitou připravení na Ligu mistrů?

„Tohle je těžká otázka. Jdeme do soutěže s absolutně nejlepšími týmy, které jsou na úplně jiném levelu. Je to pro nás výzva. Uděláme pro to všechno.“

Jaké soupeře byste si přál? Co třeba Feyenoord?

„To by byla zábava. Ale upřímně, v Lize mistrů je hodně dobrých týmů, od kterých se můžeme učit. Nevím, nemůžu říct jedno jméno. V minulé sezoně jsme dostali těžký Liverpool, měl jsem radost, ale byla to dobrá, nebo špatná zkušenost? Je to jiný level, ale těším se na všechny zápasy. Co přijde, to přijde.“

Za pár měsíců jste smazal dost historických neúspěchů Sparty - vyhrál jste venku v předkole a utnul dlouhé čekání na Ligu mistrů. Můžete přepsat ještě něco?

„Vy novináři asi vždycky něco najdete. Ale rozumím vám. Hlavní je zůstat hladoví. Vyhráli jsme dva tituly, ale tento večer nám ukázal, že jsme pořád hladoví. Chceme dokázat ještě víc, což je nejdůležitější.“

Potřebujete odpočinek?

„Nejsem unavený, jen po zápase jsem se cítil trochu vyčerpaný. Ale v sobotu máme hodně důležitý zápas, který potřebujeme vyhrát. Uděláme pro to všechno, není čas odpočívat. Po zápase v Hradci máme reprezentační pauzu a myslím, že se každý těší, že budeme mít volno. Zasloužíme si to všichni.“

Blíží se konec přestupového období. Dokážete říct, kolik hráčů odejde?

„Měl jsem teď tolik práce, abych připravil tým a hráče na postup do Ligy mistrů. Na tohle jsem vážně nemyslel. Samozřejmě doufám, že udržíme všechny hráče. Ale nikdy nevíte. Nebudu hádat. Nevím, budu doufat, že všichni hráči zůstanou.“