Sakra, hned City! Zelený reagoval ironicky: No… Haaland? To je tank

Ze začátku měl v novém systému losování Ligy mistrů guláš. Ale musel se rychle zorientovat. Sparta na první dobrou vyfasovala v Lize mistrů největší hrozbu, na podzim na anglické půdě vyzve Manchester City. „No, bude to pro nás zážitek,“ vydechl s úsměvem Jaroslav Zelený, stoper letenského týmu.

Věřte, že jde o sakra těžký kalibr. Vítěz posledních čtyř ročníků anglické ligy, předloňský šampion Ligy mistrů a především – tým prošpikovaný největšími hvězdami. To je zkrátka Manchester City, celosvětově známá značka.

Jen pro srovnání: hráči Sparty mají podle renomovaného serveru Transfermarkt tržní hodnotu ve výši 74,9 milionu eur (asi 1,8 miliardy korun). U City jde o mimořádné číslo – 1,3 miliardy eur!

Pojďme popořadě. V brance stojí už přes sedm let Brazilec Ederson, nejlepší gólman za rok 2023. Před ním defenzivu drží Angličané John Stones a Kyle Walker, k oporám se řadí rovněž Rúben Dias nebo Joško Gvardiol, za něhož „Cityzens“ loni v létě zaplatili německému Lipsku devadesát milionů eur (přes dvě miliardy korun). Což jsou odhadem skoro tři sezonní rozpočty Sparty.

A největší síla se nachází v ofenzivě. Jako důkaz poslouží jména Jack Grealish, Phil Foden nebo Kevin De Bruyne, jehož v létě lákali zájemci ze Saúdské Arábie. Zatím ještě odolal. „Jde o nejlepší hráče na světě. V tomhle ohledu se na zápas těšíme,“ ujistil Zelený.

Přesto se v sestavě Manchesteru City objevuje ještě mnohem větší hrozba, doslova extrémní nebezpečí. „No jo,“ usmál se Zelený. „Zrovna Haaland je dobrý tank. Myslím, že se všichni v obraně na to hrozně těšíme,“ doplnil ironicky 32letý obránce, který si zahrál Ligu mistrů už se Slavií.

Ano, Nor Erling Haaland, fenomenální kanonýr. Zřejmě neexistuje jediný fotbalový fanoušek, který by o něm ještě neslyšel. Do Manchesteru City dorazil s velkou slávou před dvěma lety.

Bilanci má neuvěřitelnou – pět klubových trofejí a řadu individuálních ocenění. Ve světle modrém dresu nastřílel už 94 gólů za pouhých 101 zápasů.

„Ta čísla jsou směšná,“ řekl trenér Pep Guardiola. „Může konkurovat Ronaldovi a Messimu. Je to pro nás neuvěřitelná síla, jsme moc rádi, že ho máme. Doufejme, že bude v City mnoho a mnoho let,“ dodal po poslední ligové výhře 4:1 nad Ipswichem, Haaland zapsal hattrick.

A pak je tady šéf Guardiola. Kde holohlavý muž byl, tam slavil úspěch. Barcelona, Bayern a teď City. Jeho fotbal prostě baví.

Přesto má Sparta i trochu štěstí. Na jaře se střetla v osmifinále Evropské ligy s Liverpoolem, kde zrovna končil fenomén Jürgen Klopp. Podobná situace může nastat i v Manchesteru City, Guardiolovi na konci června vyprší platný kontrakt.

„Už když jsme loni vyhráli v Istanbulu finále Ligy mistrů, říkal jsem si: ‚Co tu ještě dělám?‘ Je hotovo, už nic dalšího nezbývá,“ řekl. „Jsem tady osm let a po příští sezoně spíš odejdu, než zůstanu.“

Friis má tedy šanci čelit jednomu z nejlepších. V zápasech s Liverpoolem působil ještě jako asistent Briana Priskeho, teď je on ten, kdo určí taktiku.

„Ale City nejsou jen o trenérovi,“ kontroval Friis. „Budeme hrát proti jejich systému a stylu hry. Pro mě jde o nejlepší tým na světě. Bude těžké proti němu hrát na jeho stadionu,“ dodal dánský kouč s obrovským respektem.

Jistě bude doufat, že Sparta tentokrát s anglickým gigantem dopadne lépe než s Liverpoolem.