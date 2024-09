Z norského zklamání řeckou hvězdou: Zafeiris zabral, je opět tahoun Slavie

Na konci května přijela do Edenu rakouská návštěva. Zástupci RB Salcburk se přijeli osobně podívat na utkání s Plzní (3:0), aby viděli v akci Christose Zafeirise. Tehdy se možný odchod trápícího se subtilního záložníka jevil jako dobré řešení pro něj i pro Slavii, která by na něm vydělala. Ne tolik, jak si představovala před rokem a půl, ale stejně. Z námluv však brzy sešlo.

Mentální rozpoložení dvacetiletého hráče nebylo v té době nejlepší. Ohromně makal a snažil se dostat do formy, ale přílišná snaha mu možná bránila v rozletu. Zafeiris nedokázal na hřišti krotit emoce, z přemíry nasazení fauloval, herně měl svázané nohy. „Je vidět, že se tím hrozně trápí, protože chce být rozdílový hráč,“ řekl tehdy kouč.

„Také jsem prožil sezony plné osobního zklamání. To samé se stalo Zafeirisovi. Pak existují dvě možnosti: buď odejdeš z klubu pryč, nebo se kousneš a lidem ukážeš, že máš na víc. Zafeiris se rozhodl pro druhé řešení, pro Slavii je to dobře,“ myslí si Vladimír Šmicer.

Pokud je totiž mladý talent chválen od momentu, kdy přiletěl do Prahy, je to za jeho charakter a přístup k tréninku. Zástupce Slavie loňskou zimu ohromil pokorným přístupem a chutí pracovat. Na rozdíl od Conrada Wallema také nikdy neměl zaječí úmysly. Když to na základní sestavu bylo málo, nenasadil ublížený výraz, raději se pustil do tvrdé práce.

Vše dokládá momentka z přípravy na odvetu s Lille. Zafeiris nebyl v modelovém nácviku jedné herní situace součástí týmu. Trpišovský k němu přistoupil s obavami, že si to mladík vyloží špatně. Ten ale bez váhání plný pozitivity odvětil, že v tom nevidí problém a udělá všechno, co tým potřebuje.

„Dřív jsem ho kritizoval, že neměl body, že nebyl ve správných prostorech. Teď je ve skvělém rozpoložení, mám z něj strašnou radost,“ rozplýval se Trpišovský.

Záložník směrem dopředu pookřál a na začátku sezony ukázal dvě tváře, které vytváří komplexní přínos týmu. Defenzivní, kdy zvládl vysoce otravnou a účelnou osobní obranu proti Unionu Saint-Gilloise, a tu ofenzivní. Z kraje sezony má už dva góly a asistenci, tedy polovinu toho, co nasbíral za celý minulý ročník. Už čtyřikrát k tomu orazítkoval břevno, třikrát z přímých kopů.

Velká změna nepřišla u „Zafiho“ jen ve Slavii. Zarputilec, který prošel norskými mládežnickými výběry, přijal v tomto týdnu nabídku reprezentovat rodné Řecko. Dá se očekávat, že ho nemine první pozvánka na seniorský sraz národního týmu. I to hraje pro nastavení hráčovy hlavy roli.

Sezona přitom začala takovým způsobem, že bylo zaděláno na další zklamání. „Je to škoda, vypadal v přípravě fakt skvěle,“ litoval Zdeněk Houštecký, když se Zafeiris uprostřed léta opět zranil. „Zlaté dítě,“ vynechalo pár prvních soutěžních utkání a do záložní řady s lehkostí zaplul Filip Prebsl. Rodák z Atén se ale opět kousl a vybojoval si místo zpět.

„Jsem na sebe i tým hrdý. Jsem moc šťastný, že jsem jeho součástí,“ pronesl po výhře 2:1 nad Lille. „Jeden z mých nejlepších zápasů za Slavii? Když sečtu gól a šance, na kterých jsem se podílel, tak to asi tak je. Ale určitě bych mohl zlepšit nějaké věci bez míče.“

Že Zafeiris sám sebe po vynikajícím představení proti extra silnému soupeři lehce zkritizoval, mluví za vše. Hlavou je nastavený perfektně, teď bude otázkou, jestli to konzistenčně zvládne přenášet na hřiště a zda mu vydrží zdraví. Mít hráče jeho schopností v top formě by byl pro ligu svátek. Po zklamání z minulé sezony se konečně stává tou hvězdou, kterou byl Slavií předurčen být.

Christos Zafeiris

Průměrné hodnocení Sportu v sezoně 2023/24: 6,0

6,0 Průměrné hodnocení Sportu v sezoně 2024/25: 6,7

Zafeiris proti Lille

Minuty: 98

98 Góly: 1

1 xG (očekávané góly): 0,17

0,17 Střely: 3

3 Úspěšnost přihrávek: 68 %

68 % Úspěšnost driblinků: 50 %

50 % Úspěšnost defenzivních soubojů: 86 %

86 % Vystižené přihrávky: 2

2 Zisky míče: 9

9 Ztráty míče: 11