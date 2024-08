Doba miliardová: jistých 934 milionů pro české kluby, ve hře i dvojnásobek

Doba miliardová, bez přehánění. Do českých klubů míří z evropské centrály najisto necelá 1 000 000 000 korun a další stamiliony jsou v podstatě nevyhnutelné. A to přesto, že Slavia nakonec neprošla do nejbohatší soutěže. I červenobílí si totiž vydělají moc pěkné peníze.

Klasik praví, že UEFA je nejlepší sponzor. Má pravdu, evropská matka pumpuje do svých úspěšných dcer čím dál vyšší peníze.

Je to vidět na příjmech za postup do ligových fází jednotlivých pohárů. Sparta si za průnik do Ligy mistrů přijde na 469 milionů, Slavia a Plzeň v Evropské lize na 108,5 milionů, Mladá Boleslav za Konferenční účast získá 80.

Jenže pozor, Slavia si navíc může připočíst bolestné za vyřazení z play off Ligy mistrů, které činí dalších 108 milionů.

Takže sečteno – ale zatím nepodtrháváme – už jenom za čtyři pobyty v ligové fázi přiteče do Česka necelých 874 milionů korun. Drtivá většina této sumy cinkne na účtech, samozřejmě v eurech, koncem letošního září, zanedbatelný zbytek naopak až v říjnu příštího roku.

Ale to není všechno, na co se můžou v českých klubech spolehnout. UEFA navíc vytvoří dva žebříčky, od 1. do 36. místa, v případě KL do 24. místa. Čím výš klub bude, tím vyšší jednotkovou odměnu získá (víc v rámečcích). První žebříček – bonus za umístění – je jednoduchý, je to prostá tabulka podle získaných bodů. Druhá stupnice – hodnotový pilíř – je kombinací klubového koeficientu a atraktivnosti na televizním poli, což souvisí také se soupeři.

Článek pokračuje pod infografikou.

I kdyby zdejší kluby skončily v obou žebříčcích poslední (přitom v případě Slavie a Plzně jde o protimluv, protože nejhorší může být v jedné soutěži případně jenom jeden), můžeme si připočíst jistých téměř 61 milionů.

A jsme na čísle 934,4 milionů. Dobrý…

Jenže to je opravdu jenom minimum, protože oněch 61 milionů se zaručeně navýší. Jen se nyní nedá říci o kolik. V bodovém žebříčku sice může nastat katastrofický scénář a Češi zaplní dno, ovšem v tom „koeficientově-televizním“ to v podstatě není možné. Když se podíváme čistě na postavení na základě koeficientu, vidíme, že:

Sparta je sedmá odzadu a teoreticky třeba může padnout na úplný spodek, protože za ní jsou marketingově zajímavější týmy. Ale spíš se to nestane. Pokud by zůstala na své pozici, brala by sedm dílků odměny z hodnotového pilíře, neboli 7 krát 32,2 rovná se 225 milionů.

Slavia je v rámci EL devátá, a pokud to tak zůstane, jejich 28 dílků odměny násobených 7,5 vydá na 210 milionů. Plzeň bude pracovně někde na úrovni 120 milionů, Mladá Boleslav přibližně u 27 milionů.

Kdyby toto platilo – je to fakt hodně bez záruky, ovšem opřené o fakta – z uvedených 61 milionů bychom se vyšvihli na 582.

Takže bychom namísto 934 000 000 přivítali v českých pokladnách 1 455 000 000 korun. Jeden a půl miliardy, pokud Česko úplně vyhoří.

Pokud ne, přibudou desítky až stovky milionů za bonus za umístění a ruku v ruce s tím za odměny za výhry a remízy, o postupech do vyřazovacích bojů nemluvě.

Doba miliardová, skoro až dvoumiliardová, bez přehánění.