Slovan napálil cenu lístků na Ligu mistrů. Žilina chtěla před lety i víc

Propustku do ligové fáze Ligy mistrů si v předkolech vybojoval i Slovan Bratislava. Papírově se jedná o největší senzaci probíhajícího ročníku. Do kasy slovenského mistra přiteče pěkná sumička i ze vstupného. Lístky nejsou z laciného kraje, navíc kdo si před sezonou nepořídil permanentku, se bude na stadion proti hvězdám Manchesteru City či AC Milán jen složitě dostávat.

O tom, jak to bude s lístky na domácí zápasy Sparty v Champions League jsme vás informovali už v pondělí. Cenovou politiku domácích utkání mezi evropskou elitou odtajnil i Slovan Bratislava. Kdo si nekoupil prozíravě permanentku na sezonu 2024/25, se s velkou pravděpodobností na Haalanda a další světové klenoty kopané na Tehelném poli nepodívá.

Fotbalové šílenství na bratislavský způsob? Právě s vidinou účasti Belasých v Lize mistrů klub prodal přes jedenáct tisíc permanentek. Jen pro srovnání, v minulých třech letech se Slovan vyšplhal v průměru na metu 1500 permanentek. Jeden by si řekl, že si vedení klubu může mnout ruce, ale problém Slovanu nadále trvá na domácí scéně. Slovenská liga totiž netáhne. Třeba na historický debakl proti Žilině (0:5) dorazilo do ochozů pár dní po postupu do Champions League jen 8 119 diváků. Stadion má přitom kapacitu 22 500 míst. Oproti opakovaně plným stánkům Sparty či Slavie je to velký nepoměr.

Zatímco Sparta odtajnila, že například na zápas proti Interu budou stát ta nejlukrativnější místa v hledišti tři tisíce korun, Slovan jde cestou vstupenkových balíčků. Sparta naopak avizovala, že na balíčky nedojde.

Vtip je v tom, že permanentkář Slovanu si může koupit k svému balíčku ještě další dva navíc. Vzhledem k tomu, že do prodeje půjde jen zhruba 16 700 lístků na každý zápas, jsou počty docela jasné. Nedostane se ani na všechny předplatitele, kteří by chtěli bonusové vstupenky pořídit pro své blízké.

Slovan totiž z kapacity stadionu musí logicky ukrojit pro sektor hostí, povinná místa pro činovníky UEFA a její partnery, média, mládež, legendy klubu a v neposlední řadě rodinné příslušníky členů A-týmu.

„Běžný smrtelník“ se k lístkům takřka nemá šanci dostat. Klub navíc avizoval, že lístky budou prodávány přímo na jméno a při vstupu na stadion budou kontrolovány podle občanského průkazu, takže překupníci utřou nos.

Druhá věc je vysoká cenovka balíčků na všechny čtyři domácí zápasy Slovanu. Lístky první kategorie na sobě mají cenovku 700 eur (zhruba 17 500 korun). To je nejvyšší částka, kterou by mohl fanoušek Slovanu utratit na běžná místa na stadionu. Pokud by si pořídil tento balíček v první fázi prodeje od 6. do 9. září, získá slevu 20 procent. Nejlevnější je balíček do kotle. Bez slevy stojí 240 eur.

Nadsazená je pak cena VIP balíčků, které jsou stanoveny až na 2000 eur (50 000 korun).

Ceník balíčků na domácí zápasy Slovanu v LM

Kategorie Cena se slevou 20 % v 1. fázi prodeje Cena po 9. 9. VIP 1600 2000 1. kategorie 560 700 2. kategorie 352 440 3. kategorie 240 300 4. kategorie 192 240

*cena uváděná v eurech

Vstupenky na Slovan oproti Spartě rostou do podstatně vyšších sfér. Má to však své důvody. „Problém je v tom, že Slovan má v lize zaplněný stadion z jedné čtvrtiny. Pro klub je to jedinečná šance vydělat. Sparta vyprodá stadion i na ligu, takže cenu vstupenek tvoří pro své fanoušky. Slovan tvoří cenu pro fanoušky úspěchu a příznivce zahraničních velkoklubů, kteří normálně na ligu nechodí. Jsou to nižší ceny, než jaké zavedla Žilina před čtrnácti lety, když přijela v Lize mistrů Chelsea,“ zaznělo z úst zdroje blízkého Slovanu.

Okénko do historie skutečně odhaluje, že Žilina chtěla dokonce za vstupenku na duel proti Londýňanům až 400 eur. Po vlně kritiky šla taky s cenou dolů. V tomto kontextu tak balíčky Slovanu jako úlet nepůsobí.