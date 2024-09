ONLINE: Sparta U19 - Salcburk U19 0:1. Letenští mladíci prohrávají

Mladé Sparťany čeká výběr Salcburku do 19 let. • sparta.cz

Před večerním šlágrem mezi Spartou a Salcburkem čeká na fanoušky předkrm v podobě souboje jejich mládežnických týmů. Na stadionu Loko Vltavín vyzve výběr Letenských do 19 let stejně staré soupeře z Rakouska. Dorostenci RB Salcburk startují v UEFA Youth League zásluhou svých starších kolegů z "A" týmu nepřetržitě od roku 2019. Před rokem ovládli skupinu D před Interem Milán, Benficou i Realem Sociedad a došli až do osmifinále této soutěže, kde nestačili na Nantes. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz.