Návrat LM do Stuttgartu po 14 letech. Chceme jim pokazit oslavu, hlásí Friis

Osmačtyřicetiletý Dán dovedl obhájce českého titulu do soutěže přes tři předkola. Nový formát Ligy mistrů načali Letenští domácí výhrou 3:0 nad Salcburkem. Na hřišti bundesligového celku a jednom z dějišť nedávného mistrovství Evropy můžou očekávat přes 50 tisíc diváků.

„Mám jednu slabinu: nedokážu si vychutnat přítomný okamžik. Vím, že třeba za deset let toho budu litovat, protože hráči dosáhli velkého úspěchu tím, že nás vrátili do Ligy mistrů. Zítra to bude velký zápas i pro diváky, Liga mistrů se sem vrací po dlouhé době. Bude to velká oslava, ale uděláme všechno pro to, abychom ji Stuttgartu pokazili,“ uvedl Friis.

PRVNÍ DOJEM: Sparta je v dobré náladě, Friis na tiskovce bavil a dají se očekávat změny v sestavě Video se připravuje ...

Mužstvo z hlavního města spolkové země Bádenska-Württemberska velmi respektuje. „Stuttgart hraje jednu z nejlepších lig na světě. Bundesliga podle mě patří mezi top tři soutěže. Je to hodně dobrý tým, jsou v Lize mistrů zaslouženě, protože v minulé sezoně si vedli fantasticky. Trenér Hoeness i sportovní ředitel (Wohlgemuth) dali dohromady tým, který má velmi hladové a dynamické hráče,“ řekl Friis o vicemistrovi uplynulého bundesligového ročníku.

„Jejich styl fotbalu hodně obdivuji. Bude to pořádně náročný zápas. Když to porovnáme se Salcburkem, myslím si, že to bude ještě těžší. Stuttgart hraje stejně jako Salcburk intenzivně s míčem i bez něj,“ prohlásil bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

Sparta se na úterní duel nenaladila ideálně, v pátek doma v lize podlehla Olomouci 2:3 a prohrála poprvé od března a po 28 soutěžních zápasech. „Udělali jsme chyby, které jsem předtím neviděl, a tolik v jednom utkání, což už se snad nebude opakovat. Když se podíváme na statistiky, bylo to utkání, které jsme neměli prohrát. Bohužel jsme to ale nezvládli. Zápas jsme si v sobotu rozebrali a teď se o něm od té doby bavíme poprvé,“ podotkl Friis.

Před jeho svěřenci je náročný říjnový program. V neděli čeká Spartu derby na hřišti vedoucí Slavie, po reprezentační pauze se mimo jiné představí v Lize mistrů na stadionu Manchesteru City a v Plzni.

„Jsme připraveni, bude to těžké. V české lize hrajeme o obhajobu titulu, zároveň působíme i v nejlepší lize na světě s nejkvalitnějšími týmy. Říjen bude náročný, čekají nás těžcí soupeři. Přesně kvůli tomu ale trénujeme. Neslíbím vám, že vyhrajeme všechny říjnové zápasy, ale uděláme pro to všechno. Jako tým jsme připraveni bojovat,“ mínil Friis.