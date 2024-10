ZNÁMKY Sparty: magnet Panák i stroj bez emocí. Luxusní Kairinen či „otrava“

Nečekaný bod, se kterým se příliš nepočítalo. Možná i senzační. Tak by se dala charakterizovat remíza Sparty na hřišti Stuttgartu 1:1 ve druhém utkání ligové fáze Ligy mistrů. V bráně zářil Peter Vindahl, zaskvěl se Kaan Kairinen, co další? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport, pro zobrazení hodnocení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.