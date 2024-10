City jako Weissova rozlučka? Je mi těžko, říká otec. Rýpl si do United

Byla to proti City tečka za jeho kariérou?

„Vladko se o své budoucnosti vyjádří sám. Je mi těžko, jsem jeho otec a trenér. Na zápas se těšil, v City vyrůstal, prožil tam mládí, kde se z něj stal dospělý muž. Zažil tam těžké, ale i krásné období. Přesto všechno začíná a jednou také skončí. To platí pro něj i pro mě. Sám uvidím, co se stane. Konfrontaci se City si užil, dá se říct, že hrál proti svému týmu. Děkuji všem, kteří mu v Manchesteru pomáhali v jeho vývoji.“

Jaké bylo čelit ničivé síle Manchesteru City?

„Měl jsem hodně emocí, ať už kvůli Vladkovi nebo sobě. Prohodili jsme oba po zápase s Pepem pár slov. Promiňte, jsem dojatý a unavený. Byl jsem s naším výkonem o dost pokonejší ve srovnání s tím, co jsme odehráli na Celticu. Hráli jsme teď s mnohem lepším soupeřem, víte, že Celtic nyní dostal sedmičku v Dortmundu. City, Dortmund, Atlético, Bayern, Real, to jsou jiné světy. My žijeme v tom našem. Pokud se něco nestane, tak City půjdou do finále. Jejich finanční možnosti jsou prakticky neomezené, ale jsou i kluby, které mají peníze a neumí s tím pracovat. Mířím tím při veškeré úctě k United, tam se musela někde stát chyba.“

Dalo se proti City vůbec udělat něco jinak?

„V trenérské kariéře jsem nikdy nehrál proti takovému mužstvu s poziční hrou, jaká se nedá ani bránit. Postavil jsem sestavu za odměnu pro hráče, kteří vybojovali postup do Champions League. Jindy bych hrál jinak nejspíš s pětkou vzadu a třemi defenzivními záložníky, protože jejich křídla jsou neuvěřitelná. Hráče chválím za přístup, oddřeli si to. Viděli jsme špičku evropského fotbalu, co je otáčení hry, kvalita, dynamická technika, hra mezi zónami. Sami hrajeme, na co máme. Uštvali by nás stejně. Brankář Takáč ještě chytil čtyři, pět gólů. Oni chtějí hrát pořád dál a dál, což od nich Pep Guardiola vyžaduje. Byl jsem rád, že jsem od něj stál pět metrů.“

Po dvou zápasech jste bez bodu s hrozivým skóre 1:9…

„Dostali jsme těžké protivníky za odměnu i za trest zároveň (úsměv). Pro nás je každým zápas zážitkem. Mladí hráči se učí, na to budou vzpomínat celý život, protože musíme počítat s tím, že Ligu mistrů si nezahrajeme každý rok. Sám ji poznávám podruhé, tehdy s Petržalkou jsme udělali šest bodů, porazili obhájce titulu z Porta. To je dnes prakticky nemožné. Uvidíme, jak dopadneme s Dinamem Záhřeb. Myslím, že jsou na naší úrovni.“

Koučoval jste Petržalku v Lize mistrů před dvaceti lety. Dá se to se současným Slovanem mezi evropskou elitou srovnat?

„Fotbal se od té doby strašně změnil. Technologiemi, přístupem hráčů, profesionalismem, tréninkovými podmínkami. Odehráli jsme dobré zápasy s Rangers, Interem… Anglická liga se změnila příchodem trenérů jako Klopp, Guardiola a ostatní, kteří jim dodali jiné vidění fotbalu. Všude tam mají zahraniční vlastníky. V tom, jak vnímají fotbal, jsou City, Liverpool nebo Arsenal úplně odstřelení od ostatních i na poměry Premier League.“