Experti: Sparta se posunula, ušla kus cesty. Se City podá důstojný výkon

2. Od Liverpoolu se posunula „Pro Spartu jde o velký test – každý jednotlivec na hřišti v takové konfrontaci zjistí, zda má na to odejít do většího klubu a hrát soutěže v Anglii, Německu nebo Španělsku. Podobnou kvalitu už si vyzkoušeli, věřím, že to nebude debakl. Může se stát, že dostanou hodně gólů, ale hráči takovou zkoušku chtějí zažít. Pamatuji si ze své doby ze Sparty zápasy s Barcelonou, když jsme tam letěli, věděli jsme, že tam těžko budeme bodovat. Vydrželi jsme skoro poločas a pak dostali pět gólů. Věřím, že oproti jarním zápasům s Liverpoolem ukáže Sparta posun, bude to zajímavé porovnání.“

1. Snažit se o svůj fotbal „Jiní soupeři v rámci Ligy mistrů ukázali, že proti City je velice složité držet krok. Na Slovanu hráli na plný plyn, bylo složité je ubránit. Sparta se bude snažit hrát svůj fotbal, už to ukázala v zápasech na evropské scéně. Dokážou dobře napadat obránce, hrát intenzivně. Ale nemohou to praktikovat celých devadesát minut. V některých pasážích to chce jít do bloku. Ale radit taktiku na City pořádně nejde, recept na ně skoro neexistuje, neuspěla proti nim jiná mužstva, těžko takovému soupeři bude Sparta konkurovat. Jde o obrovskou kvalitu, jejich šance určitě přijdou, otázkou je jen kdy a v jakém množství.“

David Kobylík

bývalý hráč a expert deníku Sport

1. Lepší bude kombinace

„Otevřeně nahoru dolů hrát rozhodně nemohou. Spíš to vidím na kombinaci zatažené obrany a rychlých brejků. Kdyby vytáhla čistý autobus a byla příliš pasivní, Manchester City by ji přikoval až do vápna a potrestal. Doporučil bych spíše agresivní obranu staženou kousek před vápno. Soupeř je bohužel tak silný, že pouze zalézt by nefungovalo, umí se do šancí dobře propracovávat. Navíc Sparta by se prakticky vůbec nedostala do útoku a bránit devadesát minut by nevydržela.“

2. Sparta hraje jinak

„Liverpool byl úlet. Chtěli si to s ním rozdat na férovku, ale se vším respektem na to nemají. Ti hráči jsou úplně jinde. Jde to dohnat týmově, jde to dohnat zezadu, jde to dohnat zodpovědnou kompaktní hrou s naučenými brejky. V tomhle Sparta rozhodně udělala pokrok a hraje jinak, stačí se podívat, že tímhle způsobem do Ligy mistrů postoupili. Neměli sice soupeře až takového kalibru, ale ukázali, že je to cesta. Ne aby se s takovými týmy snažili hrát vyrovnanou partii a hnali se s nimi po celém hřišti jako v lize. Sparta už ušla obrovský kus cesty, aby se debakl neopakoval.“