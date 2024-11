Očima fanouška: Šest stovek je úlet. Friis tápe, proč nezmění rozestavení?

„Blíží se Atlético a já jsem ze Sparty celkově rozladěnej. Proti Teplicím byla hra příšerná, myslím si, že Lars Friis tápe. Ani atmosféra nebyla perfektní, což vycházelo i z cen lístků na výroční zápas.

U toho bych se rád zastavil. Být fanda hostujícího celku, za ty peníze na Letnou nejdu. Vedení si neuvědomuje, kolik dneska co stojí. Šest set korun za nejlevnější lístek je víc než dám za Bundesligu, je to cena pomalu nějakého evropského utkání. Přepálené.

Hosté jsou tam v tom svém akvárku, jde o nejhorší místa na stadionu. Za stejné peníze je také třeba druhá řada, odkud nevidíte na druhou stranu. Suma vůbec neodpovídá kvalitě služeb, servisu, občerstvení. Je to špatná politika, která se vrátí sparťanským fanouškům při výjezdech na venkovní duely. Dovedl bych si představit, že cena bude 390 korun, šest stovek je naprostej úlet.

Co se týče fotbalu, tak se podle mě projevují dva faktory. Zaprvé Friis vůbec neví, co s tím má dělat. S Teplicemi to bylo prokoučované: špatná střídání, zvolená taktika, rozestavení. Proč ho nezměníme po několika týdnech, kdy se nám nedaří? Proč nehrajeme v nejsilnější sestavě? Liga je důležitější než Liga mistrů, to je bonbonek, liga denní chléb. Nechápu, proč se na Ligu mistrů pořád dokola klade takový důraz.

Samozřejmě, neznám zdravotní stav Laciho nebo Rrahmaniho, ale proč to hrajeme se Suchomely a Pešky? Jak je možné, že odkopou skoro celý zápas, nejsou vystřídaní, neděje se nějaká změna?

Chápu, že máme zraněné, ale vůbec bych se nedivil, kdyby vedení Friise odvolalo. Hra byla ještě kostrbatější než před reprezentační přestávkou, je šílené, že si vůbec nevytváříme šance. Přijde mi, že je to parta alibistů, kteří na sebe koukají a čekají, co udělají ostatní. A když vezmu standardku, po níže jsme dostali gól, tak jsme tam byli jak panáci: Ross, Vitík, Panák, Suchomel. Vindahl na tom má také svůj podíl.

Potvrzuje se, že se nám nepovedla poslední přestupová okna. Ross je špatný, Solbakken je největší alibista, přihrává jen dozadu a do strany, od Krasniqiho jsem čekal víc. Nepodařilo se okysličení mančaftu.

Je potřeba srovnat kabinu, mít tam válečníky. V Lize mistrů vyděláme tři čtvrtě miliardy, tak je potřeba vzít 300, 400 milionů a vrazit je do kádru. Ať Daniel Křetínský ukáže, že má Spartu rád, zafinancuje pořádné hráče, udělá nákupy, které dávají smysl - potřebujeme mladé a dravé hráče.

Jo, je to špatný. A je to na delší povídání.

Jan Bednář, sparťan od čtyř let

Autor je ředitel správy Krajského státního zastupitelství Hradec Králové