Sparta má obranu na kusy, ve hře Ross i změna. Postup? Data říkají: Spíš ne

Oslnivý start už je dávno pryč. Sparta, která si prochází krizí, se v Lize mistrů propadla za hranu postupu do vyřazovací části. Podle datové společnosti Opta se naděje smrskla výrazně pod pětadvacet procent. „Ale dokud je šance, porveme se o ni,“ zdůraznil kapitán Filip Panák. Ovšem Letenští řeší před úterním domácím zápasem s Atlétikem Madrid (18.45) pohromu ve stoperské trojici. K dispozici nebudou Elias Cobbaut a Asger Sörensen, ve hře je i změna systému.

Do Ligy mistrů, v níž chyběla posledních devatenáct let, vlétla ve velkém stylu. Sparta v polovině září smetla Salcburk jednoznačně 3:0. K tomu přihodila za dva týdny vydřenou remízu 1:1 se Stuttgartem, vicemistrem německé bundesligy. „No, tohle nečekal asi nikdo,“ soukal ze sebe stoper Jaroslav Zelený. Ano, čtyři body ze dvou úvodních utkání překvapily.

Tím vzrostla naděje na postup do vyřazovací části. Český mistr se vyhoupl do horní poloviny tabulky a za zády držel velikány, jakými jsou Real Madrid nebo Bayern Mnichov. A i když se čekalo, že letenský tým se postupně propadne až za dvacátou příčku, sešup je mnohem drsnější.

Sparta vkročila do absolutní tmy. Ocitla se v mizerném období, které se táhne už dlouhé dva měsíce, konkrétně od domácí ligové porážky 2:3 s Olomoucí. Připomeňme, že z posledních jedenácti soutěžních zápasů si připsala pouze dvě vítězství (proti Liberci 2:1 a Brnu 4:0). Jinak tři remízy a šest porážek.

Tohle je tristní bilance. „Ve Spartě jsou nejvyšší očekávání, cokoliv jiného než výhra je zklamání. Kabina si už v minulosti zažila krušné chvíle, většina kluků je celou dobu pospolu, proto věřím, že jsme schopni to jedním zápasem zlomit,“ řekl na tiskové konferenci kapitán Filip Panák.

Velká pozornost směřovala nejen od realizačního týmu v čele s trenérem Larsem Friisem k nedávné reprezentační pauze. V ní se sparťané chtěli zklidnit, dát dohromady a pak naplno bodovat. Ale omyl. Přišla další domácí ztráta s Teplicemi (1:1).

„Bohužel se nám zápas nepovedl. Přesto nálada není katastrofální,“ prohlásil Panák. „Tohle období není jednoduché, ale neustále držíme spolu,“ doplnil 29letý obránce.

Friisův tým má před sebou tři týdny, ve kterých musí minimalizovat rostoucí škody. Vždyť v české lize tlačí před sebou tři mužstva (Slavia, Plzeň a Baník), v Lize mistrů se pak drží na šestadvacáté pozici, jen dvě místa pod červenou čárou.

Sparťanské vyhlídky v Evropě nejsou vůbec pozitivní. Vždyť do play off postoupí po osmi odehraných zápasech čtyřiadvacet nejlepších celků a predikce datové společnosti Opta říkají, že český zástupce se nejpravděpodobněji umístí na osmadvacátém, nebo devětadvacátém místě.

„Dokud je šance, porveme se o ni,“ zdůraznil Panák. „Půjdeme do každého zápasu s tím, že ho zvládneme a vrátíme se na vítěznou vlnu. A je jedno, jestli jde o Atlétiko Madrid nebo Teplice,“ přihodil.

Aby letenský tým nakonec sahal po možném lístku do další fáze Ligy mistrů, potřeboval by sehnat ještě aspoň šest bodů ze zápasů s Atlétikem, Feyenoordem, Interem Milán a Leverkusenem. Ovšem Opta tvrdí: „Sparta jich získá celkem ideálně sedm, maximálně osm.“ Vyšší počet zní jako sci-fi.

Navíc v době, kdy se Friisovi rozpadla stoperská trojice. Na předzápasovém tréninku chyběli Elias Cobbaut a Asger Sörensen, oba střídali kvůli potížím v sobotním zápase s Teplicemi. „Tohle je hodně limitující,“ přiznal dánský trenér. K tomu Jaroslav Zelený, další střední obránce, se připravoval po boku křídelníka Veljka Birmančeviče pouze individuálně.

Takže Sparta má jen tři stopery k dispozici, dá se předpokládat, že nastoupí Panák, Martin Vitík a Mathias Ross, který v hlavní fázi Ligy mistrů ještě nezapsal ani minutu. „Je pod kritikou, jeho výkony zatím nejsou ideální. Tohle pro něj bude test, jak obstojí proti takovému týmu,“ uvedl expert Roman Polom.

Víc středních stoperů v kádru není, proto dalšími možnostmi jsou záskok středopolaře Davida Pavelky nebo zásah do systému. „Je možné, že absence donutí Spartu k jinému rozestavení. Tím by trenér dal týmu nový impulz, něco změnil, protože v poslední době se mužstvu objektivně nedaří,“ přidal bývalý stoper letenského týmu.

Což Friis připustil i na tiskové konferenci. „Třeba uděláme něco jinak. Co? Ale to neprozradím,“ sdělil směrem k novinářům. „Když hrajete Ligu mistrů, musíte k zápasům přistupovat jinak než v české lize. Musíte být silní, sjednocení v defenzivě i ofenzivě. Což jsme viděli zejména proti Stuttgartu. Musíme být co nejblíže k balonu a fungovat jako tým,“ doplnil Friis.

Přesto tentokrát proti rudé defenzivě naskočí hvězdy jako Antoine Griezmann nebo Julián Álvarez, úřadující mistr světa s Argentinou. Poradí si s nimi Sparta?