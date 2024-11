Liga mistrů: Schick se zase trefil, Priske s Hanckem zázračně obrali City

Patrik Schick potvrdil v Lize mistrů střeleckou formu a trefil se do sítě Salcburku, při výhře Leverkusenu 5:0 udžel čisté konto Matěj Kovář. Feyenoord dotáhl v Manchesteru tříbrankové manko a remizoval na hřišti City 3:3, vyrovnávací gól vstřelil Dávid Hancko. Polský kanonýr Robert Lewandowski se stal třetím fotbalistou, který v soutěži dosáhl na metu 100 branek.

Trenér Bayeru Xabi Alonso podruhé v soutěži postavil do branky Kováře a také Schick tři dny po bundesligovém hattricku dostal znovu důvěru v základní sestavě. Po jeho střele už v sedmé minutě zahrál Baidoo rukou a Wirtz videem potvrzenou penaltu proměnil. O tři minuty později Španěl Grimaldo zakroutil přímý kop přesně pod břevno.

Schlager, který se vrátil do salcburské branky po odpykání trestu za vyloučení, lovil míč ze sítě potřetí po další střele Wirtze, který se už dotáhl na pětigólové střelce. Po změně stran kanonáda pokračovala a Bayer si spravil chuť po debaklu v minulém kole v Liverpoolu. Schick přesně umístil Frimpongův centr a vstřelil první gól v Lize mistrů.

Sedm branek už má v této sezoně na kontě Robert Lewandowski, jehož penalta už v 10. minutě otevřela dveře k první porážce Brestu v soutěži. Víc gólů v Lize mistrů dali jen Portugalec Cristiano Ronaldo (140) a Argentinec Messi (129). Náskok Barcelony pojistil po změně stran Olmo a znovu se trefil i Lewandowski.

Inter Milán jako jediný v Lize mistrů ještě nedostal gól a švýcarskému brankáři Sommerovi nepokazili účet ani fotbalisté z Lipska, kteří jsou dál bez bodu. O jejich těsné porážce na San Siru rozhodl Francouz Lukeba, který si přímý kop srazil do vlastní sítě.

Bayern Mnichov vyhrál nad Paris St. Germain počtvrté v řadě. Jediný gól zápasu vstřelil Korejec Kim Min-če. Hosty oslabil vyloučený Francouz Dembélé a Luis Enrique na svůj 50. zápas v roli trenéra v Lize mistrů nebude rád vzpomínat. Tým PSG zůstává dál mimo postupovou čtyřiadvacítku a hrozí mu, že se poprvé od roku 2005 nedostane do vyřazovací fáze.

Kolaps City v závěru

Manchester City po pěti porážkách v řadě, což je nejhorší bilance v klubové historii, zabral a nad Feyenoordem vedl už 3:0. Dvěma góly k tomu přispěl Nor Haaland a už jich má na kontě také pět. Ale příští soupeř Sparty vedený jejím bývalým trenérem Brianem Priskem v poslední čtvrthodině dokázal vyrovnat. Třetí gól vstřelil expsarťan Hancko a kouč Guardiola ukrýval hlavu do dlaní, když viděl chyby své obrany. V nastavení mohl Grealish přece jen domácím zajistit vítězství, ale jeho střela skončila na břevně

Nový kouč Sportingu Lisabon Joao Pereira, který nahradil úspěšného Amorima po jeho odchodu do Manchesteru United, začal své účinkování domácím debaklem 1:5 s Arsenalem. Londýnský klub v Lize mistrů venku při čtyřech posledních zápasech cestu do sítě nenašel, tentokrát to už během prvního poločasu dokázal třikrát. A když se domácí pokusili po změně stran zápas zdramatizovat, dorazily je další dvě branky..

Slovan Bratislava při premiérové účasti v Lize mistrů prohrál i pátý zápas, na domácím hřišti podlehl AC Milán 1:3. Hosté v minulém kole zdolali obhájce trofeje Real Madrid na jeho půdě. Tentokrát začali trochu lehkovážně a už po čtvrthodině měl na kopačce gól domácí Strelec. Obešel i brankáře Maignana, ale do prázdné branky poslal z úhlu slabou střelu, kterou stačil srbský stoper Pavlovič ve skluzu zblokovat.

Do stejné situace se dostal na druhé straně Američan Pulisic a naložil s ní podstatně lépe. Už za tři minuty arménský záložník Barsegjan potvrdil, že není náhodou nejlepším střelcem slovenské ligy. Sólo z poloviny hřiště zakončil vyrovnávacím gólem. Do druhého poločasu nastoupil v týmu hostů portugalský útočník Leao a zařídil vedení, které po chybné zpětné přihrávce zvýšil Angličan Abraham. Těsně před koncem už jen snížil devatenáctiletý Marcelli. Poprvé si za domácí zahrál milionářskou soutěž český obránce Jurij Medveděv.

Young Boys Bern doma prohráli s Atalantou Bergamo 1:6 a klesli na poslední příčku. Na první gól nejlepšího střelce italské ligy Reteguiho ještě odpověděl Ganvoula z Konga, který jako první v tomto ročníku překonal obranu Atalanty. Ale vítěz Evropské ligy stihl ještě do přestávky přidat další tři branky. Hlavní postavou zápasu byl belgický záložník De Ketelaere, který dva góly dal a tři připravil.

Slovan Bratislava - AC Milán 2:3 (1:1)

Branky: 24. Barsegjan, 89. Marcelli - 21. Pulisic, 68. Leao, 71. Abraham. Rozhodčí: Sánchez (Šp.). ČK: 90.+1 Tolič (Slovan).

Sparta Praha - Atlético Madrid 0:6 (0:2)

Branky: 15. a 59. Álvarez, 85. a 89. Correa, 43. Llorente, 70. Griezmann. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Dieperink (video, všichni Niz.). ŽK: Pešek - Barrios. Diváci: 18.110.

FC Barcelona - Brest 3:0 (1:0)

Branky: 10. z pen. a 90.+3 Lewandowski, 66. Olmo. Rozhodčí: Peljto (Bosna).

Bayern Mnichov - Paris St. Germain 1:0 (1:0)

Branka: 38. Kim Min-če. Rozhodčí: Kovács (Rum.). ČK: 57. Dembélé (PSG).

Inter Milán - Lipsko 1:0 (1:0)

Branka: 27. vlastní Lukeba. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.).

Bayer Leverkusen - Salcburk 5:0 (3:0)

Branky: 8. z pen. a 31. Wirtz, 11. Grimaldo, 61. Schick, 72. García. Rozhodčí: Balakin (Ukr.).

Manchester City - Feyenoord Rotterdam 3:3 (1:0)

Branky: 44. z pen. a 53. Haaland, 50. Gündogan - 75. Moussa, 82. Giménez, 89. Hancko. Rozhodčí: Petrescu (Rum.).

Sporting Lisabon - Arsenal 1:5 (0:3)

Branky: 47. Inácio - 7. Martinelli, 22. Havertz, 45.+1 Gabriel, 65. Saka, 82. Trossard. Rozhodčí: Marciniak (Pol.).

Young Boys Bern - Atalanta Bergamo 1:6 (1:4)

Branky: 11. Ganvoula - 9. a 39. Retegui, 29. a 56. De Ketelaere, 32. Kolašinac, 90.+1 Samardžič. Rozhodčí: Lukjančukas (Lit.).