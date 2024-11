Zlatan viděl výhry AC nad Slovanem. Chvála na Metsoka, talent do Milána?

PŘÍMO Z BRATISLAVY | Měli jste vidět ten humbuk, když se Zlatan Ibrahimovič objevil v Národním tréninkovém centru v Senci u Slunečných jezer. Fakt to byl ON, švédský bůh, autor spektakulárních gólů a v současnosti člen sportovního úseku AC. Nejdříve omrknul osmnáctiletého syna Maximiliana, který z pozice levého křídla pomohl vyhrát milánské devatenáctce 3:2 v Youth League, a pak viděl další porážku áčka Slovanu Bratislava se stejným výsledkem. Ale po nejlepším podzimním výkonu Slováků v Lize mistrů. „Jsem hrdý,“ popisoval kouč Vladimír Weiss a chválil útočníka Plzně.

Nasadil černého kulicha a dlouhý kabát, ale inkognitem se nestal. Pořád ten stejný knír, stejná bradka, arogantní pohled. Chodící sebevědomí, ego dotýkající se až dalekých Tater. Zlatana na tribunce v Senci strážili osobní bodyguardi, podpis ani selfie jste nepořídili. Po utkání nasedl do dodávky a s dalšími členy milánské delegace zamířil do centra Bratislavy.

Tam už měl hrát místo Ibry hlavní roli někdo jiný – Juraj Kucka. Uzdravený kapitán Slovanu se na zápas s AC těšil podobně jako v říjnu Vladimír Weiss mladší na utkání s Manchesterem City. V dresu Rossoneri odehrál mezi lety 2015-2017 téměř sedmdesát soutěžních duelů, tehdejší době „temna“ patřil na San Siru k nejlepším hráčům – a fanoušci nezapomněli na přivítání ani na Tehelném poli. „Dojemná chvilka,“ hlesl s lesklýma očima.

Bohužel pro domácí to byl právě Kucka, po jehož nepřesnosti ve středu pole zakončil brejk přesně Christian Pulišič. „Belasí“ se ale po direktu nesesypali jako proti City nebo naposledy Dinamu Záhřeb. Naopak přepnuli na vyšší rychlost a hrozili z podobně rychlých kontrů, jako byl ten Pulišičův.

Nejdříve Dávid Strelec udělal v úniku kličku brankáři Miku Maignanovi, jenže jeho slabou střelu z čáry vykopl dobíhající Strahinja Pavlovič. Vzápětí už se nicméně z podobné situace, kdy vedl balon sám na kasu od poloviny hřiště Tigran Barseghjan, urodilo. Armén přehodil jedničku francouzské reprezentace a vyprodaný stadion slavil.

Nejlepší poločas v Lize mistrů!

Kouče Paula Fonsecu, jenž před rokem narazil na Slovan s Lille v základní skupině Konferenční ligy (doma 2:1, venku 1:1), dostal z nekomfortní zóny až žolík Rafael Leao. A pak smolař Strelec. Svůj výborný výkon se spoustou vyhraných soubojů a kvalitou v mezihře degradoval nepřesnou přihrávkou na soupeře. Bylo hotovo, byť střídající talent Nino Marcelli ještě nádhernou dělovkou do šibenice závěr zdramatizoval. „Úžasná rána,“ chválil gruzínský spoluhráč Guram Khasia.

Mimochodem, devatenáctiletý Marcelli napsal speciální příběh. Není to tak dlouho, co o něj projevil zájem právě Milán. Potvrdil to i generální manažer Ivan Kmotrík. „Pozorují ho, uvidíme. Jejich skauti takových mladíků sledují třeba deset, třeba se na něj usměje štěstí. Je to na něm. Trénuje výborně, minutáž mu dávkujeme, aby se něco nepokazilo,“ podotkl trenér Vladimír Weiss. „Třeba mě jednou napodobí, ale potřebuje mít víc dobrých sezon, než zamíří do opravdu velkého fotbalu,“ usmál se Kucka.

A ještě jedna story: Idjessi Metsoko. Loni nastupoval za Vyškov, teď zvládl 66 minut proti jedněm z nejlepších obránců v Evropě. „Obrovský skok, snový příběh. Podal velmi dobrý výkon i na nezvyklém postu levého křídla. Je to skromný chlapec, dává fotbalu všechno. Chtěli jsme ho koupit už z Vyškova, ale nepovedlo se, tak dorazil přes Plzeň. Když bude takhle pokračovat, věřím, že na něj v létě uplatníme opci. Děkoval mi za důvěru, tak to má být. Máme super vztah,“ dodal Weiss.

Příště jede jeho mužstvo na Atlético Madrid, pak se doma rozloučí s fanoušky proti Stuttgartu a účinkování v nejprestižnější soutěži světa zakončí v Mnichově na Bayernu.