To Guardiola ještě nezažil. City v krizi: proč? Umlčený Haaland, přestárlý tým

A nejde jen o porážky, ale také o to, jak k nim dochází. O tři góly a víc Guardiola za 16 let koučování padl jen v deseti případech. Z toho dvakrát v posledním měsíci. Nejprve v Lize mistrů schytal od Sportingu výprask 1:4. V sobotu na domácím stadionu City ostudně ztroskotali proti Tottenhamu dokonce 0:4. V Premier League si pak třikrát za sebou City vypracovali podle statistiky očekávaných gólů méně příležitostí než jejich soupeři. Co tedy stojí za výsledkovou krizí dlouho nejobávanějšího týmu v Evropě?

Cityzens v této sezoně pouští své soupeře v průměru do 2,8 velkých šancí na zápas. To je třikrát víc než v nejlepších letech pod Guardiolou a téměř dvojnásobek oproti poslednímu ročníku.

Jedna z velkých předností Guardioly vždy byla schopnost nahradit stárnoucí hráče jejich mladšími konkurenty, které přiváděl do týmu s předstihem, aby se mohli sehrát s týmem, než se definitivně usadili v základní jedenáctce. V posledních letech se ale velká obměna nekonala. Manchester City má aktuálně čtvrtý nejstarší tým v Premier League s průměrným věkem 26,9 let. Nejznatelnější je propad v záloze, kde mají při absenci Rodriho držet tým pohromadě Kovačič (30), Silva (30), De Bruyne (33) a Gündogan (34).

Náročný program

„Bournemouth nebo Brighton hrajou jednou za týden. Mají sedm dní na to, aby se na nás připravili. To bych chtěl taky,“ vysvětloval Guardiola nedávné nezdary proti papírovým outsiderům. Program top světových klubů je neúprosný, ale na to by měl být Manchester City zvyklý. Stejné podmínky mají všichni giganti a Cityzens se s nimi dokázali v předchozích sezonách vždy vypořádat bez větších problémů. Proto tato slova zní spíše jako výmluvy.