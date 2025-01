Guardiola, Simeone… Friis vyzve další hvězdu: Inzaghi je mistr fotbalu

V čem konkrétně je jeho síla?

„Je velmi zkušený a stal se součástí rozvoje fotbalu. Když začal hrát rozestavení 3-5-2, neustále ho rozvíjel. Normálně je tým v takové formaci velmi strukturovaný a defenzivní. Ale pro něj jde pouze o startovací sestavu, rotuje s ní a nedívá se na konkrétní pozice. Obránci se najednou stávají středními záložníky, útočí už odzadu. Navíc když se dívá na zápas, ví přesně, jak má reagovat.“

Ve stejném rozestavení nyní hraje i Sparta. Inspirujete se?

„Když hrajeme proti tak velkým týmům a kvalitním hráčům, je to velká zkušenost. Na každý zápas se těšíme a vždy se díváme na to, co můžeme získat od Salcburku, Manchesteru City nebo Feyenoordu, jak z toho v budoucnu těžit. Jde o dobré zkušenosti.“

Jaký dojem na vás udělal Inter?

„Je to mistr jedné z nejlepších lig na světě, absolutně TOP tým. Má plno kvalitních hráčů a zlepšil se ve svém stylu hry. Řídí se jasnými pravidly, jsou defenzivně založení a velmi trpěliví v tom, co dělají. Jejich velká síla je v rychlém přechodu do útoku. Budou připravení, protože zatímco my jsme měli pauzu, oni odehráli devět zápasů.“

Chybět jim bude Hakan Calhanoglu, který kvalitně zahrává standardní situace. Ublíží to Interu?

„Najdou jiného kluka, který zastane tuhle práci. Mají velké individuality a navíc bez něj pokračují velmi dobře i v italské lize. Myslím, že tohle nebude mít vliv.“

Co potřebujete, abyste v zápase uspěli?

„Prvně ze všeho je potřeba hodně síly a energie. To je základ. Musíme všichni zůstat disciplinovaní v ofenzivě i defenzivě a vystupovat na hřišti jako jeden tým.“

Hrát nebudou posily Emmanuel Uchenna, Magnus Kofod Andersen, Jan Kuchta ani navrátilci z hostování Patrik Vydra s Adamem Ševínským. Trápí vás to?

„To není žádný problém. O tomhle pravidlu víme už od začátku, takže nejde o nic, co by mi nahánělo noční můry.“

Co je s Markusem Solbakkenem? Čeká na přestup?

„Na tréninku jsem ho postrádal. Něco hledá, ale nemůžu komentovat, jestli je už něco hotové. Zkrátka nebude k dispozici pro zítřejší zápas.“

S Lukášem Haraslínem, kterého trápilo svalové zranění, můžete počítat?

„Je připravený hrát. Dlouho chyběl, proto musíme být opatrní při jeho zabudovávání do hry, aby byl opět silný. Měl svalové zranění. Trénuje s týmem už pár týdnů a je součástí kádru.“

Jste zatím spokojený s prací asistenta Michala Vávry, který nově zodpovídá za defenzivní fázi hry?

„Začal skvěle. Je to chlap, který jde do detailu v každém tréninku a situaci. Pracuje jako mašina, stará se o individuality i skupinky hráčů. Každý trenér i hráč pracuje jinak, je to nová mentalita a způsob, jak pracovat. Zatím to vypadá velmi slibně.“