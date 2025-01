Vitík: Líbila se mi reakce, Sparta musí být zase hladová. Jsme odpočatí

Sahali jste aspoň po bodu?

„Soupeř ukázal něco navíc, využil svou šanci. Když jsme získali v presinku balon a měli otevřenou hru, srazily nás technické chyby. Proto Inter vyhrál zaslouženě.“

Přesto jste spokojení s výkonem?

„Prohra je prohra. Ale oproti jiným zápasům s TOP týmy jsme to zvládli. Můžeme odcházet s hlavou nahoře.“

Mrzí vás, že jste inkasovali tak brzo?

„Ale když jsem viděl Martíneze, jak to trefil… Je těžké situaci komentovat, pokud útočník střílí pod víko z brankové čáry. Ale líbilo se mi, jak jsme dokázali zareagovat, gól nás nepoložil. Cítil jsem sebevědomý tým.“

Byl jste u Martínezova gólu překvapený?

„Vypadalo to jako nemožný gól, ale mně přišlo, že věděl, co dělá. Uklidil to s klidem.“

Předvedli jste nejlepší výkon v Lize mistrů od remízy se Stuttgartem?

„Je jasné, že úplně nejlepší jsme odehráli proti Salcburku. Ale asi ano, tohle byl nejlepší zápas proti úplně TOP týmu.“

Na co jste se soustředili v defenzivě?

„Hlavně na presink. Kluci nahoře odmakali hodně práce. S takovým soupeřem nemůžete hrát presink celý zápas, protože jsou tak kvalitní, že z toho pokaždé vyjedou. Je potřeba si počkat na situaci, kdy jsou v těžké pozici a pak je zavřít.“

Posunuli jste se v tom?

„Pracujeme na tom, ale ještě je hodně práce před námi. Sparta se i dřív prezentovala dobrým presinkem, byla vidět její mentalita. To nám v posledních měsících chybělo, což chceme změnit.“

Vrátili jste se v lepší formě?

„Jsme po pauze, odpočatí. Dotrénovali jsme a máme ještě čas. Uvidíme hlavně v lize, jak na tom budeme. To je nejdůležitější. V ní musíme navázat na vítěznou vlnu a prezentovat se tak, jako v minulých měsících. Sparta musí být zase hladová.“

Ligu mistrů zakončíte proti Leverkusenu. Už jste si psal s Matějem Kovářem?

„Jsme kamarádi, těším se na to setkání. Ale ještě jsme si nepsali. Jsme profesionálové a Matěj se nebude chtít pár dnů kamarádit. Půjdeme si to rozdat.“