Matematika v Lize mistrů: jistota Barcy a Liverpoolu, jinak je vše otevřené

Liverpool a Barcelona už mohou být v klidu, na jejich postupu přímo do osmifinále se nic nezmění. Ale jinak? Vše je otevřené. Dokonce ani aktuálně třetí Arsenal se při souhře výsledků ještě nemusí vejít mezi nejlepší osmičku a hrozí mu ošidné play off, které čeká týmy na devátém až čtyřiadvacátém místě.

Zhruba uprostřed dlouhé tabulky se nyní nachází velkokluby jako Bayern nebo Real. Ty už mají jistý postup do vyřazovací části, před startem soutěže ale rozhodně chtěli mířit rovnou mezi osm nejlepších.

Článek pokračuje pod infografikou.

Nejhůř jsou na tom z velkých jmen PSG a Manchester City. Středeční vzájemný souboj ovládli Pařížané 4:2 a vylepšili si pozici, pořád ale mohou skončit už po ligové fázi, poslední duel hrají ve Stuttgartu.

Senzační krach hrozí i City, kteří jsou aktuálně dokonce pod čarou postupu na 25. místě. Zároveň ale mužstvo Pepa Guardioly má vše ve svých rukou. Pokud za týden doma porazí Bruggy, do play off postoupí bez ohledu na další výsledky, protože právě belgického soupeře by vítězstvím stlačilo pod sebe. Remíza nebo porážka znamená pro Cityzens konec.

Devět klubů ze dna tabulky už bude v závěrečném kole hrát jen o koeficient nebo finanční prémie od UEFA. Kromě Sparty jde například o Lipsko, Gironu s Ladislavem Krejčím nebo Slovan Bratislava, který společně s Young Boys Bern ještě nezískal ani bod.