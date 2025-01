Napodobil tátu, přebrousil Schicka. Ševínský o debutu v Lize mistrů

PŘÍMO Z LEVERKUSENU | Otec František si zahrál Ligu mistrů za Plzeň. Poprvé naskočil proti BATE Borisov (1:0) ve dvaatřiceti. Adam Ševínský premiéru ve fotbalové milionářské soutěži stihl o dvanáct let dřív, navíc se v dresu Sparty na hřišti střetl se silným Leverkusenem. Při prohře 0:2 nejčastěji sváděl osobní souboje s Patrikem Schickem. „Dvakrát mi mohl nadávat,“ usmál se navrátilec z hostování v Liberci.

Mluvil jste už s tátou Františkem?

„Teď jsem byl zrovna za ním, pokecali jsme. Rodina mě podporuje, táta jezdí na každý zápas a je jedno, jestli hrajeme na Dukle, nebo v Karviné. Všichni mě podporují, co to jde.“

Vážíte si toho, že oba jste si už stihli zahrát Ligu mistrů?

„Táta si ze mě dělá srandu, že má dva tituly a tolik startů v lize, že až budu mít taková čísla jako on, teprve se můžeme bavit. Doufám, že pro mě nebyl tohle jediný zápas v Lize mistrů a budu moct vtipkovat já.“

Šlo o povedenou premiéru?

„Momentálně k tomu nemám ani moc slov. Vážím si toho a budu to muset večer, nebo ráno ještě pořádně vstřebat.“

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte v základní sestavě?

„Před odletem do Německa. Už před tím jsme měli nácvik, tušil jsem, že se tohle může stát. Zpracovával jsem to a pak jsme se o tom bavili i s klukama v obraně. Chci jim poděkovat, protože mají zodpovědnost za to, jak jsem hrál. Cítil jsem se dobře.“

Až na jednu ztrátu jste hrál bez chyby…

„Přesně vím, kterou ztrátu myslíte. Měl jsem v hlavě tohle řešení jako první, ale mohl jsem balon shodit dolů.“

Byl jste nervózní?

„Jen cestou v autobuse na stadion. Ale jakmile jsem vstoupil na trávník, byl jsem v klidu.“

Bylo složité ubránit Patrika Schicka?

„Nepřipravovali jsme se jen na něj. V týmu jsou další kvalitní hráči, což dneska ukázali. Ale ano, motal se kolem mě nejvíc Patrik Schick, jeho kvality jsou jinde než u hráčů v české lize, takže tohle byl těžký úkol.“

Hrál jste na něj důrazně. Stěžoval si?

„Naštěstí mi nic neřekl. Možná dvakrát mi mohl vynadat. Snažím se zkrátka hrát tvrdě a útočníkovi to nemusí chutnat. Ale když bych prohrál souboj, bude si myslet, že má celý zápas vyhráno. Tohle je práce obránců, musíme hráče občas přebrousit.“

Kdo na vás kromě něj udělal největší dojem?

„Asi Florian Wirtz. Vybavím si, jak dvakrát na straně sekl balon doprava a doleva. Říkal jsem si, jak je tohle možné. Tohle se v české lize moc nevidí, ale jsme rádi, že můžeme nabírat takové zkušenosti.“

Nebál jste se debaklu, který by vám mohl spíš ublížit?

„Někdy je lepší skočit po hlavě do těžkého utkání, než se pomalu rozehrávat. Na druhou stranu je možná dobře, že jsem si zahrál proti takovému soupeři.“

Jak jste zapadl do konkurence mezi stopery?

„Moc si vážím toho, že můžu být v takové společnosti. Musím od nich brát co nejvíc zkušeností, protože je až neuvěřitelné, co dokážou zahrát za balony a jak profesionálně se chovají na Strahově i mimo něj.“

Chcete si zahrát Ligu mistrů i příští rok?

„Jednoznačně. Jsme Sparta, a i když nastal nějaký propad, jdeme si pro titul. Takhle to je. Nemůžeme myslet na druhé, nebo třetí místo. Vůbec ne. Chceme vyhrát titul a zahrát si Ligu mistrů.“