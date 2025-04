Terče Slavie (nejen) pro Ligu mistrů: náhrada za Ogbua, hvězda konkurence i hráči Baníku

klub: Olomouc

zápasy: 25

góly: 22

asistence: 3

smlouva do: června 2026

V září mu bude 32 let, ale ani to Slavii neodradilo v pokusu o jeho získání. Pražany u životní sezony střelce Sigmy ohromil jeho zabijácký instinkt před brankou, on sám si zase chce ještě vyzkoušet výzvu na té nejvyšší úrovni, Po schůzce v Olomouci se zdálo, že letní přestup je na spadnutí, situace se ale zamotala poté, co si Kliment zlomil nohu v pohárovém utkání s Baníkem. Nyní je po operaci, na které se Slavia dle Trpišovského slov sama podílela. I to napovídá, že se zisku střelce v Edenu nevzdávají. I kdyby byl herně fit až v září.

Olomoucký kanonýr Jan Kliment • Profimedia.cz