„Talent, co se objeví jednou za 50 let.“ Rekordmana Yamala chválil i kouč Interu

Byl to nádherný zápas. Ba dokonce historický - po pouhých 30 sekundách v něm Marcus Thuram z Interu trefil nejrychlejší gól semifinále Ligy mistrů. Smršť pokračovala, šlo o první semifinále milionářské soutěže od roku 1999, ve kterém padly čtyři branky v prvních 38 minutách, a po konečném hvizdu bylo skóre 3:3 nejgólovější semifinálovou remízou v historii.

Vavříny a ty hlavní rekordy si ale přivlastnil jeden muž. Není to vlastně ještě ani muž – těžko uvěřit, že barcelonskému Yamalovi bude teprve v půlce července osmnáct let. Španělský reprezentant zapnul v době, kdy se Barcelona zdála být na lopatkách a s Interem překvapivě prohrávala 0:2. Hbitý levák ale ve 24. minutě vyrazil k parádnímu slalomu až z pravého křídla a ještě hezčí střelou snížil. Po podobné štrikované vzápětí nastřelil z úhlu břevno a během krátké pasáže stál hned u čtyř nebezpečných akcí domácích.

„Upřímně to bylo jako sledovat Messiho za jeho barcelonských časů. Kdy se zdá, jakoby se hra zastavila a on to vezme na sebe,“ chválil ve studiu CBS teenagera Jamie Carragher. „Ten kluk je neuvěřitelný,“ zahlásil na svém účtu na sociální sítí Snapchat Erling Haaland.

Inzaghi: Udělal na mě velký dojem

Utkání, které skončilo divokou remízou 3:3, bylo už Yamalovým stým vystoupením za Barcelonu. Je libo srovnání s už zmíněným Messim? Ten ve svých prvních 100 startech vstřelil 41 branek ku Yamalovým 22 a měl 14 asistencí ku současným 33. Háček je v tom, že Argentinci bylo v té době dvacet let, v Yamalově věku měl za klub pouhých devět startů a ani nehrál za národní tým…

„Lamine je talent, který se objevuje jednou za 50 let, a vidět ho zblízka na mě udělalo velký dojem,“ uznal kouč Interu Simone Inzaghi. „Dělal nám obrovské problémy, chtěli jsme ho zdvojovat, ale nestačilo to.“ Domácí protějšek Hansi Flick s úsměvem reagoval: „Jestli je to jen jednou za 50 let, jsem rád, že to je v Barceloně.“

Rekordy tak před šikovným křidelníkem stále padají. Po nejmladším hráči v historii Ligy mistrů už překonal i rekord nejmladšího střelce ve vyřazovací fázi, nejmladšího střelce ve čtvrtfinále a nyní i v semifinále. A nikoliv o pár dní, dosud držel prvenství v té době osmnáctiletý Kylian Mbappé. To vše přidal k dalším „nejmladším“ rekordům, ať už ze španělské ligy či z mistrovství Evropy.

Yamal je v tuto chvíli zkrátka nezastavitelným úkazem. A pokud bude Barcelona chtít kostrbatě rozjeté semifinále zvládnout, bude se v milánské odvetě znovu spoléhat právě na sedmnáctiletého klučinu.