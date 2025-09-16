Hvězdy soupeřů Slavie v LM: býčí instinkt i nenápadný architekt. Křídlo na odpis? Kdepak
Zajímavý, ale i nesmírně náročný. Takový byl los ligové fáze Ligy mistrů ke Slavii. Pražský klub poměří síly s giganty evropského fotbalu. Do Edenu zavítá Barcelona či Arsenal. Venku se pak svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského představí na trávníku Interu Milán či Tottenhamu. Přípravy na jednotlivé duely určitě zaberou spoustu času. A nachystat se na největší hvězdy soupeřů? Při pohledu na zbraně, které evidují giganti na soupisce, v podstatě neřešitelná záležitost. Podívejte se na nejzajímavější hráče, kteří prověří sešívané.
Pafos
David Luiz / Veterán s lví hřívou i pověstí riskéra. Obranu řídí zkušeností a pořád umí zaskočit výletem dopředu, který diváky vytrhne ze sedaček, ať už obdivem, nebo hrůzou.
Vlad Dragomir / Rumunský záložník, který spojuje píli s citem pro přihrávku. Vyčistí hru i přesně navede útok. Bez něj vypadá střed pole jako místnost, kde někdo vytáhl zásuvku ze zdi.
Mislav Oršič / Křídelník s intuicí zakončovatele. Dere se po lajně, hledá střelu zpoza vápna a jeho levá se brankářům občas vrací ve zlých snech.
Muamer Tankovič / Švédský kapitán. Miluje balon u nohy, rozdává nápadité pasy a v pravý moment – když to soupeř čeká nejmíň – sám vypálí a převrátí rytmus utkání.
Anderson Silva / Neztratí se na křídle ani na hrotu. Přehodí rychlostní stupeň právě ve chvíli, kdy je nutné prolomit obranný val.
Bodö/Glimt
Kasper Högh / Urostlý forvard, který nezůstává stát v šestnáctce. Mísí fyzičnost s hbitostí, sklepává balony i zakončuje z prvního doteku. Beranidlo i rozjezdová dráha.
Patrick Berg / Srdce i kompas. Má cit pro rozehrávku, drží tempo a zároveň přeruší soupeřův nájezd. Záložník, který udává Glimtu směr i klid.
Fredrik Sjövold / Mládí s troufalostí na míči. Neostýchá se zariskovat průnikem, roztrhne blok přihrávkou a vnáší švih, který bortí protivníkovy linie.
Jens Petter Hauge / Navrátilec (AC Milán, Frankfurt, Gent) s hladovým pohledem. Zrychluje hru na křídle, obejde obránce a pošle míč do vápna.
Hakon Evjen / Univerzál se smyslem pro načasování. Obstará pravou stranu, přidává trysk i pracovitost a jeho variabilita dává trenérovi luxus volby.
Atalanta
Ademola Lookman / Lákal Inter i Bayern. Explozivní křídlo, které nepotřebuje druhý pokus. Útočí z hloubky i z lajny, bere míče v plné rychlosti a mění je v přímé zásahy na bradu.
Éderson / Pohon zálohy, co drží hru v chodu. Mixuje tvrdost s čistou technikou, vyhrává souboje a hned po nich startuje konstruktivní rozehrávku.
Marco Carnesecchi / Brankář s reflexem šelmy a klidem veterána. Odhaduje střely dřív, než vyletí, a s neochvějností při výbězích dává obraně pevnou půdu pod nohama.
Gianluca Scamacca / Vysoký, silný, a přesto jemný v práci s míčem. Kombinuje klasický repertoár věže na hrotu s moderní pohyblivostí. A přidává úder, který drží Atalantu v konfrontaci s elitou.
Charles De Ketelaere / Tvůrce s fantazií. Hledá skuliny, rozdává balony s vizí šachisty a přitom dokáže sám zakončit. EE – elegance i efektivita.
Tottenham
Cristian Romero / Stoperský kat s citem pro timing. Jde tvrdě do soubojů, ale umí bez prodlení založit hru. Kapitán, který spojuje ocel s čistotou výstavby.
Mohammed Kudus / Univerzál s dynamitem v nohách. Zvládne křídlo i střed, jde přímo do hráče a jeho střely mají parametry projektilu. Technika, nepředvídatelnost i říz.
Dejan Kulusevski / Švédský solitér, schopný zpomalit i zrychlit během vteřiny. Levou krotí balon, pravou otevírá hřiště přihrávkou. Kreativní ventil v době, kdy je Maddison dlouhodobě mimo.
Richarlison / Dravec s neodbytnou energií. Boří obrany pohybem, doráží na brankáře a vytváří zmatek, z něhož těží celé mužstvo. Jen musí zkrotit vlastní démony.
Xavi Simons / Nizozemský talent s nebojácností i švihem. Tlačí se do kombinace, hledá kolmice a nebojí se vzít odpovědnost. Posila za 65 milionů, která už byla jednou nohou v Chelsea.
Athletic Bilbao
Nico Williams / Živý plamen na levém křídle. Sprintem trhá obrany, s kuráží a požitkem se vrhá do každého souboje. Rozmetá pořádek a protivníci radši zamykají postranní koridor jako trezor.
Oihan Sancet / Využívá výšku i techniku, v minulé sezoně zaujal 17 góly. V posledních deseti letech se mezi záložníky La Ligy prosadili víckrát jen Jude Bellingham (23) a Pablo Sarabia (22).
Mikel Jauregizar / Nebojí se ostrých náběhů, přenáší hru a mužstvu tankuje vysokooktanové palivo, které soupeř jen těžko snáší. Jeho růst bedlivě sledují i giganti.
Unai Simón / Brankářská jistota. Reflexy spojuje s chladnokrevnou rozehrávkou, řídí obranu a v nejdramatičtějších thrillerech působí, jako by se ho tlak netýkal.
Iňaki Williams / Kapitán a nezničitelný sprinter, co nikdy nevypadne ze hry. Přidává drajv i elán, drží obrany v napětí a pořád patří mezi nejrychlejší útočníky Evropy.
Inter Milán
Lautaro Martínez / Býčí instinkt v šestnáctce, bezchybné načasování náběhů. Vede Inter energií i autoritou a často promění i tu nejmenší skulinu v úder na solar.
Alessandro Bastoni / Levák s vizí dirigenta a tělem stopera rozbíjí stereotypy své pozice. Otevírá hru dlouhými přihrávkami, které řežou soupeřovu formaci jako dýka.
Nicoló Barella / Motor, který nepřibrzdí. Kombinuje výbušnost s precizní technikou, přebírá balon pod tlakem a mění rytmus hry. Středové dynamo, spojuje destrukci s kreativitou.
Marcus Thuram / Síla, drajv a tah na branku. V jediném sprintu rozpárá obranné švy a nabídne Lautarovi ideální servis. V jeho hře je syrová ráznost, a ta dává protiútokům přímočarou účinnost.
Denzel Dumfries / Pokrývá celé pravé křídlo, vnáší do hry agresi a nečekané sprinty do vápna. Jeho fyzická intenzita soupeřům postupně ubírá dech a nutí je hrát v kyslíkovém deficitu.
Arsenal
Bukayo Saka / Levá obránce rozvlní, pravá je přibije k zemi. Vyráží z křídla s lehkostí tanečníka, ale zakončuje s přesností, která trestá každý centimetr prostoru.
Declan Rice / Střed hřiště má pod zámkem. Sbírá druhé míče jako buldozer a okamžitě staví protiakce. Propůjčuje Arsenalu stabilitu i sílu, bez něj se konstrukce rozpadá.
Martin Ödegaard / Mozek mužstva, co diriguje tempo jediným dotekem. Posílá přihrávky mezi linie jako ladně vedené tahy perem a jeho přehled poskytuje Gunners tvůrčí nadvládu.
Martín Zubimendi / Nová kotva ve středu pole. Vnáší pořádek do rozehrávky, kryje prostor s chladnou jistotou a uvolňuje Riceovi ruce k vyšší hře. Nenápadný architekt rovnováhy.
Viktor Gyökeres / Drží míč zády k brance, uvolňuje křídla a zakončuje s ostrostí břitvy mířené na tepnu. Dává Arsenalu razanci a gólovou průraznost.
Barcelona
Lamine Yamal / Desítka na zádech a talent, který nemá obdoby. Není otázkou, zda jednou získá Zlatý míč, ale kdy. Už loni nejvýraznější fotbalista Španělska i Ligy mistrů.
Raphinha / Křídlo na odpis? Kdepak. Proměnil se v motor Flickovy Barcelony, statisticky i herně táhl útočnou trojici. Opěvovaný lídr na vrcholu vlastní hitparády.
Pedri / Po letech bez zranění ukázal, proč ho už v šestnácti viděli jako Xaviho dědice. V záloze vládl jako král a rozvířil debatu, není-li už nejlepším záložníkem planety.
Robert Lewandowski / Pod Flickem chytil druhý dech. Veterán? Ano, ale nasázel 42 gólů a na Camp Nou už překročil stovku během tří let. Stará škola, pořád smrtící.
Pau Cubarsí / V osmnácti šéfuje obraně, jako by to byla rutina. Nový Piqué, jen elegantnější a vyspělejší, než byl Gerard v jeho věku. Flickův základní kámen celé linie.