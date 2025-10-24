Předplatné

ONLINE: Leeds - West Ham. Hosté na půdě nováčka, hrají Souček i Diouf

West Ham v prvním zápase Nuna Espírita Santa remizoval na Evertonu
Anglie - Premier League
Fotbalisté West Hamu hrají v páteční předehrávce 9. kola anglické Premier League na trávníku nováčka Leedsu. Londýnský celek, za který hraje český reprezentant Tomáš Souček, neprožívá ideální vstup do sezony, nachází se na předposledním místě a potřebuje začít sbírat body. Utkání na Elland Road začíná ve 21:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal861115:319
2Manchester City851217:616
3Liverpool850314:1115
4Bournemouth843114:1115
5Chelsea842216:914
6Tottenham842214:714
7Sunderland84229:614
8Crystal Palace834112:813
9Manchester Utd.841311:1213
10Brighton833212:1112
11Aston Villa83328:812
12Everton83239:911
13Brentford831411:1210
14Newcastle82337:79
15Fulham82248:128
16Leeds82247:138
17Burnley82159:157
18Nottingham Forest81255:155
19West Ham81166:184
20Wolves80265:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

