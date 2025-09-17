Expert Ruman radí Slavii: Intenzivní bitva, bránit ve čtyřech. Kde má Bodö mezery?
Norové působí jako dobře namazaná a agresivní mašina, ale pár mezírek, kterých Slavia musí využít, se najde. Hru Bodö/Glimt pro deník Sport a web iSport zanalyzoval trenér Petr Ruman, který tak v příštích týdnech bude činit u všech soupeřů Slavie v Lize mistrů. „Při přenášení hry může mít Bodö problém,“ upozorňuje před prvním zápasem v hlavní fázi soutěže na riskantní postavení soupeře, jehož hlavní devízou je ofenziva a presink.
Hra proti míči
„Vysoká intenzita, kompaktnost a agresivní presink – to jsou základní kameny defenzivní hry Bodö. Napadání začíná ihned po ztrátě míče, čemuž napomáhá vysoko postavená defenzivní linie. Pro vysoký presink využívá Bodö formace 4–1–3–2, pokud je presink přehrán, tým se stáhne pod míč do bloku v rozestavení 4–4–2. Specifickým prvkem jsou krajní obránci, kteří jsou neustále na špičkách připraveni atakovat soupeřovy hráče mezi liniemi. Tento způsob hry za jejich zády ale otevírá prostor. Při bránění vlastního vápna se obránci často stahují až těsně před brankovou čáru, čímž zase vzniká nebezpečný prostor především na kraji vápna. První myšlenkou je centry blokovat, obránci se často soustředí více na míč než na hráče.“
Bodö je v pokročilé fázi bránění ve formaci 4-4-2. Ve chvíli, kdy ale soupeř přesouvá hru ke k postranní čáře, krajní bek agresivně vybíhá, díky čemuž za sebou nechává prostor. • iSport.cz
Hra s míčem
„Mimořádně náročný soupeř na bránění, který v Norsku střílí v průměru 2,8 branek na zápas. Bodö se vždy prezentovalo převážně ofenzivním pojetím fotbalu a kombinací rychlosti, kreativní rotace či početní převahy. Hra stojí na rozestavení 4–3–3, přímočarosti a dominanci s míčem. Při výstavbě od brankáře se Norové snaží vylákat soupeřův presink a následně jej překonat nákopem a ziskem odraženého míče. Jsou vedeni k jednoduchým řešením. I při útočení hrají zásadní roli krajní obránci v kombinaci s extrémně dynamickými křídly, především dominantní levá strana s bekem Fredrikem Björkanem. Centrální záložník Berg zůstává ve středu hřiště, zatímco obě osmičky se zapojují do útoku. Typickým znakem ale je, že to Bodö někdy přehání s kombinací a místo zakončení volí přihrávku na spoluhráče.“
Silné stránky
„Vyzdvihl bych kolektivní mentalitu, disciplínu, soustředěnost, schopnost nepanikařit. Čekají na správný okamžik, kdy udeřit. Předností je především okamžité zrychlení hry a efektivní represink, dle dat mají v Norsku zdaleka nejvíce zisků míče na 40 metrů od soupeřovy brány, a to 237. Početná účast hráčů ve vápně jim navíc dovoluje zakončovat z mnoha pozic.“
Bodö se za 16 sekund dostalo od vlastního brankáře do gólové šance. Ve vápně soupeře se nachází šest hráčů, na kraji vápna je sedmý. Rychlost, přímočarost a velká chuť útočit. • iSport.cz