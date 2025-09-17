Šílený poločas Juventusu s Dortmundem, rekordní remíza i vzpomínky na dávný střet trenérů
Po bezbrankové první půli by asi málokdo čekal takový výsledek. Juventus s Dortmundem však divákům po změně stran nabídli unikátní podívanou a co do počtu branek rekordní poločas. Po dramatickém závěru si oba týmy v prvním kole Ligy mistrů body rozdělily po remíze 4:4. „Co říct k zápasu s osmi góly ve druhém poločase?“ smál se šťastnější trenér Juventusu Igor Tudor, jehož tým dvěma góly v nastavení vykřesal remízu. Vzpomínat mohl i na přesně 25 let staré utkání, kdy sám skóroval v podobně bláznivém zápase, stejně jako jeho protějšek Niko Kovač.
Extrémně zábavných pár dní si užívají fanoušci Juventusu, pro které si jejich oblíbený tým připravil dvě spektakulární podívané během jediného týdne. Nejprve o víkendu uspěli po obratu v závěru proti Interu a „stará dáma“ slavila výhru 4:3. Jen o tři dny později pak na domácím stadionu mohli znovu sledovat gólové hody.
A stejně jako v ligovém šlágru se černo-bílým podařilo vykřesat lepší výsledek v samém závěru, kdy dvěma góly v nastavení srovnali na 4:4 a připsali si cenný bod. V aktuální sezoně tak Juventus stále drží neporazitelnost.
„Těchto zápasů už bylo až dost,“ smál se v rozhovoru pro Sky Sports po další dramatické přestřelce trenér Juventusu Igor Tudor.
„Dostáváme příliš mnoho gólů. Naštěstí jich také hodně dáváme, ale takhle nemůžeme pokračovat dál. Ve druhém poločase bylo strašně těžké udržet energii, protože jsme tři dny zpět hráli nesmírně náročné utkání,“ ocenil bojovnost svého týmu.
Hodně si pochvaloval především přínos střídajících hráčů. Hvězdou utkání byl vyhlášen Dušan Vlahovič, jenž naskočil až v 58. minutě a dvěma góly a jednou asistencí zařídil vyrovnání. I díky němu tak Liga mistrů teprve podruhé za 34 let fungování viděla osmigólový druhý poločas.
„Střídající hráči znovu přinesli velké zlepšení. Dali jsme do toho srdce,“ chválil závěrečné vzepětí mužstva chorvatský trenér.
Vzpomínky na 25 starý souboj koučů
Zároveň se teprve pošesté v historii soutěže dva týmy rozešli smírně po osmigólové remíze. Pro Juventus šlo navíc už o druhý takový zápas. Zajímavostí je, že v prvním případě v roce 2000 se tak stalo rovněž proti německému klubu, kdy šílenou přestřelku zažila „stará dáma“ na půdě Hamburku.
A ještě jedna perlička. V tomto utkání, hraném prakticky na den přesně před 25 lety se gólově prosadil nejen brankář německého celku Hans Jörg Butt, ale také oba trenéři z úterního utkání. Za Juventus tehdy otevíral skóre aktuální kouč Igor Tudor, na druhé straně pak v konci skóroval i Niko Kovač.
Dlouholetí kolegové z chorvatské reprezentace, kteří bok po boku nastoupili k 29 utkáním v kostkovaném červeno-bílém dresu se proti sobě postavili 13. září 2000 vůbec poprvé a jejich střet nabídl skutečné gólové hody.
Nyní mohli na památný střet zavzpomínat, když se vůbec poprvé potkali jako soupeři v roli trenérů. A i toto premiérové shledání nabídlo památnou noc.