Simeone byl vyloučen po potyčce s fanoušky. Celý zápas vás urážejí a nemůžete nic, řekl
Trenér fotbalistů Atlética Madrid Diego Simeone prohlásil, že celý středeční zápas Ligy mistrů na hřišti Liverpoolu čelil urážkám od domácích fanoušků. Po vítězném gólu kapitána anglického týmu Virgila van Dijka na konečných 3:2 v nastavení se s nimi dostal do potyčky, během níž museli zasahovat i pořadatelé. Pětapadesátiletý Argentinec za to dostal červenou kartu.
„Urážejí vás celý zápas a nemůžete na to nic říct, protože jste trenér. Moje reakce na urážky není ospravedlnitelná, ale nemáte tušení, jaké to je, když vám 90 minut v kuse nadávají,“ řekl Simeone pro televizi Movistar.
„Když dal soupeř gól, otočil jsem se a pořád mě uráželi a pak se i kvůli té napjaté situaci stalo to, co se stalo. Rozhodčí mi řekl, že mě chápe. Doufám, že to Liverpool vyřeší, a pokud přijdou na to, kdo to dělal, vyvodí z toho důsledky,“ uvedl bývalý hráč Sevilly, Atlética, Interu Milán či Lazia Řím.
Článek pokračuje pod videem
Another angle of the Diego Simeone incident at Anfield last night…— george (@StokeyyG2) September 18, 2025
Was that a spit from one of Simeone’s staff towards the fans 13 seconds in? pic.twitter.com/pxmq639QMj
Nespecifikoval, co konkrétně si od příznivců Liverpoolu vyslechl. „Nebudu se pouštět do povahy těch urážek. Nechci do této diskuze zabřednout. Nesmím uhnout ze své pozice. Vím, co se za střídačkou dělo. Neumím vyřešit společenské problémy na jedné tiskové konferenci. Musím s tím žít, protože se to děje pořád,“ prohlásil Simeone. Jeho protějšek Arne Slot nezaznamenal, co se stalo.
Atlético poprvé v éře kouče Simeoneho inkasovalo dvakrát v prvních šesti minutách hry. Marcos Llorente dvěma góly srovnal, ale v nastavení hosté obdrželi třetí branku. „Pravda je taková, že to byl krásný zápas na fantastickém stadionu před neuvěřitelným davem proti týmu plnému skvělých hráčů. Hrozili jsme a dali do toho všechno, aby se utkání dostalo tam, kam jsme chtěli. Byli jsme nebezpeční,“ mínil Simeone, který vede „Rojiblancos“ od konce roku 2011.
Liverpool vyhrál i pátý soutěžní duel v sezoně, pokaždé ale rozhodl nejdříve v 83. minutě a hned třikrát až v nastavení. „Pokud chcete porazit tým jako Atleti, musíte k tomu přidat i mentalitu. Ukázali jsme skvělou mentalitu a pořád tlačili,“ uvedl Slot, který v den zápasu oslavil 47. narozeniny.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Bayern
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|7
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|8
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|9
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|11
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|12
Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|13
Slavia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|14
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|15
Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|16
Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Newcastle
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Neapol
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Galatasaray
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Frankfurt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Monaco
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Club Brugge
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
FC Kodaň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Sporting
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Kajrat
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|28
Atlético
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|29
Benfica
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|30
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|31
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|33
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|34
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Ajax
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
Atalanta
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Osmifinále
- Play-off