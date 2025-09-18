Inkasované góly Slavie: Srážka i unešený Oscar. U zárodku zkázy hvězda utkání
Sahali po výborném vstupu do ligové fáze Ligy mistrů, nakonec se museli spokojit s bodem. Fotbalisté Slavie ztratili v závěru dvoubrankové vedení a remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Co za zkratem na konci utkání a obdrženými góly stálo? Podívejte se na jejich rozbor.
Gól na 2:1
Trpišovského fotbal je do značné míry založený na dokonalé hře stoperů jeden proti jednomu. Jenže Chaloupek i Zima špatně načtou své hráče po nákopu stopera, mají od nich odstup a nechají je rozvinout akci. Všimněte si postavení Oscara, má třímetrový náskok před Fetem…
První inkasovaný gól Slavie • Repro Oneplay Sport
Gól na 2:1
…jenže ten při návratu do obrany ztrácí, protože se nechá strhnout hrou, posune se víc doprostřed a pak už nechytne za zády sprintujícího Feta. Následuje střela z úhlu, Staněk vyráží, při dorážce ho neskutečně zastoupí Hašioka, ale další dorážka Bassiho už míří do branky.
První inkasovaný gól Slavie • Repro Oneplay Sport
Gól na 2:2
Horor začíná před norským vápnem. Slavia má v držení míč, jeden z nejlepších hráčů zápasu Lukáš Provod však místo adresného pasu na Vasila Kušeje pálí a vytluče bloky. „A pak udělám tohle,“ glosoval netaktické rozhodnutí. V tu chvíli se začala rodit vyrovnávací pohroma.
Druhý inkasovaný gól Slavie • Repro Oneplay Sport
Gól na 2:2
Tři vteřiny od Provodovy střely Eden sleduje hrůzostrašnou scénu. Osm (!) hráčů Slavie je pod míčem a soupeř nezadržitelně míří do kontru. Ten podpoří ještě Helmersen, původně ošetřovaný, jehož na trávník pouští čtvrtý sudí (na obrázku není).
Druhý inkasovaný gól Slavie • Repro Oneplay Sport
Gól na 2:2
Zkáza je dokonána. Právě Helmersen pálí z pravé strany, Staněk ránu vyrazí a v tu chvíli vrcholí slávistická panika. Oscar s Hašiokou se ve snaze odvrátit vysoký míč srazí a náhradník Fet vypustí životní ránu, která o břevno zapadne za čáru…
Druhý inkasovaný gól Slavie • Repro Oneplay Sport