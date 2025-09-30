Ogbu a zranění: situace odtajněna. Slavia nevyužije pravidla UEFA, co řekl Trpišovský?
V létě měl možnost odejít, zajímavé nabídky by jistě přišly. Ale Igoh Ogbu se rozhodl spojit i další blízkou budoucnost se Slavií a přiložil pero na novou smlouvu. Hlavní důvod? Jedinečná možnost zahrát si Ligu mistrů. Ta už je ale v plném proudu a nigerijský stoper nehraje. Jindřich Trpišovský v pátek uvedl, že je jeho situace dlouhodobá. Ale že by Slavia chtěla stopera na soupisce Ligy mistrů nahradit? To se nestane.
Už na začátku sezony Ogbu laboroval se svalovým zraněním. V druhé půlce srpna opět začal naskakovat do zápasů, ale pak přišla další stopka. Při poločasovém odchodu do šaten v Mladé Boleslavi pokynul na Štěpána Chaloupka s tím, ať se připraví naskočit. Nigerijec musel střídat.
Odchovanec Teplic nahradil klasickou oporu základní sestavy dobře, ale Trpišovského oblíbenec rozhodně chybí. Trenéři by ho stoprocentně využili do Ligy mistrů, ale Ogbu v Miláně není. Slavia na rozdíl od Tomáše Holeše (poraněný vaz v koleni) Afričanův stav veřejně nekomunikovala, Trpišovský před pár týdny tajemně řekl, že do reprezentační pauzy se nevrátí, po utkání s Duklou ale pravil: „Je to vážné, dlouhodobé.“
Zranění opět souvisí se svalem, konkrétně v oblasti hamstringu, kde je i pro experty těžce odhadnutelné datum návratu. Podle informací redakce byla v posledních týdnech dokonce obava, že Ogbu nestihne z podzimní části Ligy mistrů.
To by učinilo z pětadvacetiletého hráče extrémního smolaře, právě kvůli vidině milionářské soutěže prodlužoval smlouvu, což při oslavách titulu hrdě oznámil fanouškům sám majitel Pavel Tykač. „Ogbu zůstává, ačkoliv měl velké nabídky. Zahraje si Ligu mistrů!“ zahřímal v Edenu do mikrofonu.
UEFA umožňuje řešení
Zranění Ogbua přišlo doslova pár desítek hodin před uzavřením soupisek pro evropské poháry. Což nezavřelo dveře pro změnu, Slavia by se měla obrátit na nově zavedené pravidlo UEFA.
To v případě doloženého dlouhodobého zranění hráče dovoluje klubům nahradit jej do konce kalendářního roku jménem, které na soupisce není. UEFA jako dlouhodobé zranění počítá případy, kdy je fotbalista mimo hru na 60 a více dní. „Cílem je zabránit nespravedlivému snižování počtu hráčů v týmech a nadměrnému přetížení hráčů,“ uvedla UEFA pravidlo pro ročník 2025/26.
Pro Slavii to znamená možnost zacelit řady, stejně tak jde o příležitost pro hráče, kteří museli soupisku oželet. Konkrétně pro Ondřeje Zmrzlého (kterému se ale rýsuje zimní odchod pryč), Lukáš Vorlického (který je ale ofenzivním hráčem) či Emannuela Fullyho (proti Pardubicím dohrával na stoperu). Jak ale potvrdil Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci v Miláně, tato varianta není vůbec na stole.
„Jeho zranění nebude tak vážné, abychom o tom uvažovali. První prognóza byla okolo sedmi týdnů, nyní je šance, že by mohl stihnout Bergamo. Neříkám, že to tak bude. V dalších zápasech ho budeme potřebovat,“ uvedl Trpišovský.