ONLINE: Inter - Slavia 3:0. Martínez podruhé skóruje, doklepl míč za Staňka

Lautaro Martínez se raduje z branky proti Slavii
Lautaro Martínez se raduje z branky proti SlaviiZdroj: ČTK / AP / Fabio Ferrari
Christos Zafeiris během utkání proti Interu
Denzel Dumfries se raduje z branky proti Slavii
Denzel Dumfries zblízka překonal Jindřicha Staňka
15
Liga mistrů
Fotbalisté Slavie už ve svém druhém utkání v hlavní fázi Ligy mistrů nastupují do jednoho z nejtěžších duelů. Na slavném stadionu San Siro se představují proti Interu Milán. Finalista minulého ročníku je i nyní považován za jednoho z favoritů celé soutěže. Do brány Pražanů se vrací Jindřich Staněk, v obraně dostává šanci Tomáš Vlček. Tomáš Chorý začíná zápas na lavičce, na hrotu by se měl pohybovat Vasil Kušej. ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Real22007:16
2Frankfurt11005:13
3Paris SG11004:03
4Sporting11004:13
5Club Brugge21015:33
6Saint Gilloise11003:13
7Bayern11003:13
8Manchester City11002:03
9Inter Milán11002:03
9Arsenal11002:03
11Karabach11003:23
12Liverpool11003:23
13Barcelona11002:13
14Tottenham11001:03
15Atalanta21012:53
16Dortmund10104:41
17Juventus10104:41
18Leverkusen10102:21
19Bodo/Glimt10102:21
20Slavia10102:21
21FC Kodaň10102:21
22Olympiacos10100:01
23Pafos10100:01
24Atlético10012:30
25Benfica10012:30
26Marseille10011:20
27Newcastle10011:20
28Villarreal10010:10
29Chelsea10011:30
30Eindhoven10011:30
31Bilbao10010:20
31Ajax10010:20
33Neapol10010:20
34Monaco 10011:40
35Galatasaray10011:50
36Kajrat20021:90
  • Osmifinále
  • Play-off

