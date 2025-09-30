ONLINE: Inter - Slavia 3:0. Martínez podruhé skóruje, doklepl míč za Staňka
Fotbalisté Slavie už ve svém druhém utkání v hlavní fázi Ligy mistrů nastupují do jednoho z nejtěžších duelů. Na slavném stadionu San Siro se představují proti Interu Milán. Finalista minulého ročníku je i nyní považován za jednoho z favoritů celé soutěže. Do brány Pražanů se vrací Jindřich Staněk, v obraně dostává šanci Tomáš Vlček. Tomáš Chorý začíná zápas na lavičce, na hrotu by se měl pohybovat Vasil Kušej. ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2
Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|3
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|4
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|6
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Bayern
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|16
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|17
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|18
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|19
Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|20
Slavia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|21
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|22
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|24
Atlético
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Benfica
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|26
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Ajax
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off