Inter U19 - Slavia U19 2:2. Hra na riziko, souboj šatníků i supertalent. Bod trefil Naskos
Velice důstojný výkon proti favoritovi a neutuchající touha v zápase bodovat zajistila slávistickému výběru U19 v rámci UEFA Youth League cennou remízu 2:2 s Interem Milán. Zhruba osm kilometrů od San Sira, dějiště večerního velkého zápasu Ligy mistrů, se odehrálo vysoce atraktivní utkání, kde v infarktovém závěru vyrovnal Marek Naskos. Jak zápas vypadal? Slavia se soupeři vyrovnala, ačkoliv se v modročerném dresu proháněl extrémně nebezpečný dravec Aymen Zouin.
Je mu osmnáct let, ale v klubových strukturách milánského kolosu je jeho jméno už hodně známé. Maročan Zouin patří k hlavním talentům milánské akademie a není divu, že už na jaře několikrát trénoval s áčkem po boku es jako Lautaro Martínez či Hakan Calhanoglu. Během úterního odpoledne poznali jeho talent i mladíci Slavie.
Rychlostně vybavený křídelník motal od začátku zápasu kličkami hlavu Martinu Kovářovi, nešlo ho zastihnout. Zdálo se jako otázka času, kdy se Zouin prosadí, přestože Slavia celkem překvapivě vedle na hřišti favorita 1:0. Hned ve 49. minutě si ale po přímočaré akci hodil štírek balon na svou levačku, kterou má stejně silnou jako pravou nohu, a vyrovnal, Inter následně utkání otočil.
Ani takový výsledek by nebyl propadákem. Jistě, před šesti lety zničila Slavia „primaveru“ Interu 4:1 (góly dával už zapomenutý Brazilec Joao Felipe a nynější reprezentant Lukáš Červ), od té doby ale síla italských mladíků vyrostla. Minulý rok prošli základní části soutěže se samými výhrami. Ale i slávistická akademie šla od té doby výrazně nahoru, zvýšila apel na technické hráče a zaháčkovala extrémně talentované borce. Na hřišti to bylo vidět.
Čeští mladíci si věřili, dokonce až příliš. Hra na riziko byla někdy až za hranou, například když Šimon Slončík na malém vápně riskoval kličkou a měl štěstí, že ho útočník soupeře fauloval. Marek Naskos pak po drzé rozehrávce brankáře mezi řadami nezvládl dvakrát udržet balon – jednou z toho byl roh, podruhé bohužel i inkasovaná branka šajtlí Mattea Lavelliho.
Ze smolaře se ale stal v infarktovém závěru hrdina. Inter sice v 90. minutě trefil břevno, následný výkop slovenského brankáře Dávida Kalanina ale propadl právě na kapitána Naskose a ten se dvěma hráči na zádech dopravil míč do sítě. Obří radost slávistů a jejich čtvrtý bod v Youth League.
Při závěrečném podání rukou byl tak rozhodně spokojenější slávistický trenér Jaroslav Machač. Bylo zajímavé vidět kontrast mezi jeho lavičkou a realizačním týmem Benita Carboneho (mimo jiné bývalého útočníka Interu, Neapole či Aston Villy). Zatímco česká lavička přijela v klasických teplákovách, milánští i v kulisách skromného hřiště nahodili drahé obleky. Nu, souboj šatníků vyhrál Inter, fotbalově se mu ale Slavia vyrovnala.