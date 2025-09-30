Srazil jsem nás na kolena, mrzelo Staňka po lekci od Interu. Vlček byl přesto hrdý
Slavia má za sebou druhé představení v Lize mistrů. V Itálii se potkala tváří v tvář s drsnou realitou. Inter se od první vteřiny pasoval do role profesora, co nebohému českému mistrovi neskutečně rychle diktoval fotbalovou nauku. Rozdíl mezi oběma celky byl jednoduše obrovský. Taková výkonnostní propast se před zápasem nečekala. Finalista minulého ročníku Ligy mistrů zvítězil suverénně 3:0. „Byla to vysoká škola,“ ulevil si Vasil Kušej v rozhovoru pro Nova Sport 3.
Právě on byl symbolem špatného výkonu Slavie v prvním poločase. Ta se snažila hrát po pravé straně a kombinací po zemi a náběhy za stoperskou trojici vstupovat do nebezpečných zón. I proto místo Tomáše Chorého sprintoval na hrotu právě Kušej. Jenže strategie se zcela minula účinkem. Jeden z nejmenších hráčů Slavie místo náběhů na přesné pasy do prostoru, sváděl vzdušné souboje se stopery…
„Chtěli jsme chodit do brejků, hrát rychle za obranu, podržet balon a snažit se být nebezpeční. To se nám ale vůbec nedařilo. Inter hrál skvěle, rychle v kombinacích. Je to pro nás ukázka, jak bychom mohli hrát my a v čem se máme zlepšovat a posouvat. Oni byli na úplně jiném levelu,“ nechápal Kušej.
Do třicáté minuty se Slavia jakž takž držela, schovaná v ulitě silou vůle odolávala. Jenže pak přišly vteřiny a minuty hrůzy. Gólman Jindřich Staněk, o jehož nasazení se rozhodlo až před utkáním, vytvořil hrubku v rozehrávce. Namazal Lautaro Martínezovi a Inter lacino vedl.
„Chtěl jsem to původně otáčet na druhou stranu. Bohužel… Obrovská chyba. Vím to, srazil jsem nás na kolena. Mrzí mě to strašně. Za čtyři minuty jsme dostali druhý gól. Chtěli jsme to hnát přes jejich pravou stranu, kombinovat po zemi, ale co si budeme povídat, dneska se mi to nepovedlo. Celkově to od nás bylo ustrašený. Co jsme předvedli v prvním poločase, tak takhle to vypadat nemělo,“ říkal Staněk.
Za čtyři minuty inkasoval druhou branku, už nikoliv po vlastní chybě, a bylo po nadějích na dobrý výsledek. V druhém poločase Inter přidal třetí trefu.
„Je snem každého kluka zahrát si Ligu mistrů. Jsem nadšený. Sice jsme prohráli, ale Inter ukázal strašnou kvalitu. Taková je realita,“ vyprávěl Tomáš Vlček po prvním startu v nejprestižnější klubové soutěži. Tým navzdory porážce chválil. Až to vypadalo malinko nepatřičně s ohledem na brutální rozdíl v herním přednesu.
„Ale my nechali na hřišti všechno. Jsem hrdý na tým. Odcházeli jsme a skoro nikdo nemohl chodit. Inter je prostě extratřída, mají světové útočníky. V sekundě zareagují, všechno činí v rychlosti, člověk se kolikrát ani nestačí otočit. Inter ukázal kvalitu, na kterou se taky chceme dostat,“ dodal slávistický stoper.
Slavia musí rychle zapomenout, v neděli ji čeká bitva podzimu – derby se Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|7
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|8
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|9
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|10
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|11
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|12
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|14
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|19
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|21
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|22
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|24
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|28
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off