ONLINE: Atalanta - Slavia. Zlomí Pražané nepříznivou sérii a překvapí favorita?

Fotbalisté Slavie ve třetím kole Ligy mistrů bojují v Bergamu proti vítězi Evropské ligy z loňského roku Atalantě. Český šampion čeká tři soutěžní zápasy na vítězství a v hlavní části elitní klubové soutěže nedokázal vyhrát od roku 2007 už třináct utkání. Červenobílí budou také usilovat o premiérový triumf na italské půdě, v minulém kole soutěže podlehli v Miláně Interu 0:3. Zápas v Bergamu na stadionu s kapacitou téměř 25 000 diváků začne ve 21.00 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Inter Milán33009:09
3Arsenal33008:09
4Dortmund321012:77
5Manchester City32106:27
6Bayern22008:26
7Newcastle32018:26
8Real22007:16
9Barcelona32019:46
10Karabach22005:26
11Eindhoven31118:64
12Tottenham21103:24
13Marseille21015:23
14Club Brugge21015:33
15Sporting21015:33
16Frankfurt21016:63
17Liverpool21013:33
18Atlético31027:83
19Chelsea21012:33
20Galatasaray21012:53
21Atalanta21012:53
22Neapol31024:93
23Saint Gilloise31023:93
24Juventus20206:62
25Bodo/Glimt20204:42
26Pafos30211:52
27Leverkusen30215:102
28Monaco 20113:61
29Slavia20112:51
30Villarreal30122:51
31FC Kodaň30124:81
32Olympiacos30121:81
33Kajrat30121:91
34Benfica30032:70
35Bilbao20021:60
36Ajax20020:60
  • Osmifinále
  • Play-off

