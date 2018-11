Postupové šance: Slavia může slavit už příště, Plzeň teď musí fandit Realu

Plzeňská Viktoria ve středu prohrála s Realem Madrid 0:5 a je jasné, že její účinkování v Lize mistrů po základní skupině skončí. Ale při vší úctě - nic jiného se v konkurenci "bílého baletu", AS Řím a CSKA Moskva ani neočekávalo.

Západočeši však stále mohou pomýšlet na účast v jarní fázi Evropské ligy. Cesta do ní vede přes třetí místo ve skupině a svěřenci Pavla Vrby mají reálnou šanci, aby pod sebe v tabulce stlačili CSKA Moskva.

Jak? Zvládnout vítězně vzájemný souboj v Rusku. Pak by Plzeň díky remíze ze Štruncových sadů (2:2) měla s moskevským soupeřem lepší bilanci vzájemných zápasů a za předpokladu, že CSKA v posledním kole neobere Real, uhájila třetí příčku.

Pokud by střet v Moskvě skončil remízou, naději Viktoriánů by udržely případně jen výsledky 2:2, 3:3 či vyšší. V posledním utkání by pak ale Hubník a spol. museli porazit AS Řím a zároveň věřit, že Real zdolá CSKA.

PROGRAM SKUPINY 27. listopadu

18:55 CSKA Moskva - Plzeň

21:00 AS Řím - Real Madrid 12. prosince

18:55 Plzeň - AS Řím

18:55 Real Madrid - CSKA Moskva

Slavia je blízko, má dvě postupové šance

Svěřenci Jindřicha Trpišovského si v Evropské lize díky čtvrteční remíze s Kodaní vyšlapali kvalitní cestu k možnému postupu. Právě Kodaň je jejich hlavním konkurentem v boji o druhé postupové místo a „sešívaní“ mají aktuálně lepší vzájemné zápasy (1:0, 0:0).

To znamená, že pokud se Slavii podaří v příštím zápase zvítězit v Bordeaux, může už slavit postup. A to v případě, že se Kodani nepodaří na hřišti Zenitu Petrohrad vybojovat více než jeden bod.

Existuje ale i varianta, při níž bude týmu Jindřicha Trpišovského stačit, když si z Francie přiveze remízu. Když by pak Kodaň v Rusku prohrála, budou se slávisté radovat z postupu do jarních bojů Evropské ligy i v tomto případě.

Pokud by červenobílí duel v Bordeaux nezvládli, budou mít šanci na reparát v prosinci proti Petrohradu. Jakékoliv vítězství nad ruským soupeřem je posune do jarních bojů bez ohledu na další výsledky.

PROGRAM SKUPINY 29. listopadu

18:55 Bordeaux - Slavia

18:55 Petrohrad - Kodaň 13. prosince

21:00 Slavia - Petrohrad

21:00 Kodaň - Bordeaux

Jablonec musí zářit a spoléhat na Astanu

Co se týče Jablonce, tak jeho situace tak výhodná není. Pokud chtějí Severočeši pomýšlet na postup, musejí oba dva své zbývající zápasy v základní skupině vyhrát. Zároveň však potřebují pomoc od Astany.

S ní mají horší bilanci vzájemných zápasů (2:2, 0:1) a v tabulce se před ni nemohou dostat ani v případě dvou výher. Naopak varianta, že by se dostali před Dynamo Kyjev, na které rovněž ztrácejí nyní šest bodů, stále existuje.

Pokud by Dynamo prohrálo v Astaně a Jablonec doma porazil Koubkovo Rennes, znamenalo by to, že když by se týmu Petra Rady povedlo následně vyhrát v Kyjevě, slavil by postup. Jiná varianta Jablonec dál neposune. Proti jabloneckým šancím však hovoří fakt, že v souboji Astany s Kyjevem na konci listopadu oběma celkům dokonale vyhovuje remíza.

PROGRAM SKUPINY 29. listopadu

16:50 Astana - Dynamo Kyjev

21:00 Jablonec - Rennes 13. prosince

18:55 Dynamo Kyjev - Jablonec

18:55 Rennes - Astana

