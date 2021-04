Zemětřesení ve fotbale, pohroma pro české kluby. Co znamená Super League?

Do skupiny zakládajících týmů patří Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, AC Milán a Inter Milán. Je ale pozoruhodné, že ani německé, ani francouzské kluby v čele s Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain se do akce nezapojily.

JAK BY MĚLA SOUTĚŽ VYPADAT?

Dvanáctka klubů si představuje, že se odstřihnou od současného formátu Ligy mistrů a od navrhovaného systému, který má dnes oznamovat UEFA. Velkokluby by si založily vlastní soutěž, kterou by si samy spravovaly. A dostaly k tomu nemalý příslib cca 3,5 miliard eur od investiční skupiny JP Morgan. Každý ze zakládajících klubů by tak dostal zhruba 300 milionů eur a nemohl by sestoupit, do soutěže by se kvalifikoval automaticky.

Superligu by tvořilo 20 týmů ve dvou skupinách po deseti a hrálo by se během pracovních dní každý týden paralelně s národními soutěžemi. Nejlepší kluby by pak postupovaly do jarní vyřazovací fáze.

Oproti evropským pohárům by se do této ligy mohlo dostat mimo velkokluby jenom pět týmů z celé Evropy a možná z celého světa. A je otázka, jestli systémem kvalifikace, nebo jiným způsobem, který by nebyl podmíněn výkonností, nýbrž penězi.