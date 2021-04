Super League a peníze: jen účast násobně převýší triumf v Lize mistrů

Model Super Ligy

Soutěž pod samosprávou velkoklubů, které od investiční skupiny JP Morgan dostaly příslib v přepočtu 88 miliard korun. Každý ze zakládajících klubů by tak dostal zhruba 7,8 miliardy korun a nemohl by sestoupit, do soutěže by se kvalifikoval automaticky.

Superligu by tvořilo dvacet týmů ve dvou skupinách po deseti a hrálo by se během pracovních dní každý týden paralelně s národními soutěžemi. Nejlepší kluby by pak postupovaly do jarní vyřazovací fáze.

Oproti evropským pohárům by se do této ligy mohlo dostat mimo velkokluby jenom pět týmů z celé Evropy a možná z celého světa. A je otázka, jestli systémem kvalifikace, nebo jiným způsobem, který by nebyl podmíněn výkonností, nýbrž penězi.