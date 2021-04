Superliga a peníze: jen účast násobně převýší triumf v Lize mistrů

Model Super Ligy

Soutěž pod samosprávou velkoklubů, které od investiční skupiny JP Morgan dostaly příslib v přepočtu 88 miliard korun. Každý ze zakládajících klubů by tak dostal zhruba 7,8 miliardy korun a nemohl by sestoupit, do soutěže by se kvalifikoval automaticky.

Superligu by tvořilo dvacet týmů ve dvou skupinách po deseti a hrálo by se během pracovních dní každý týden paralelně s národními soutěžemi. Nejlepší kluby by pak postupovaly do jarní vyřazovací fáze.

Oproti evropským pohárům by se do této ligy mohlo dostat mimo velkokluby jenom pět týmů z celé Evropy a možná z celého světa. A je otázka, jestli systémem kvalifikace, nebo jiným způsobem, který by nebyl podmíněn výkonností, nýbrž penězi.

Nejvyšší možný výdělek

Vzhledem k nejvyššímu koeficientu za úspěchy za posledních deset let je Real Madrid klubem, který může dosáhnout na maximální výdělek z LM. Příklad: pokud by „bílý balet“ zvítězil ve všech šesti utkáních základní skupiny a pak dokráčel až k zisku ušatého poháru, vydělal by každým dalším postupem celkově zhruba 117 milionů eur.

Přičteme-li ještě odhadovanou patnáctimilionovou částku za televizní práva, dělá maximální možný výdělek 132 milionů eur, v přepočtu 3,4 miliardy korun. V porovnání se Superligou jde ani ne o poloviční částku, kterou velkokluby dostanou hned za samotnou účast.

Odměny v Lize mistrů

Základní skupina: 397 milionů korun

Za každý bod ve skupině: 23 milionů korun

Osmifinále: 247 milionů korun

Čtvrtfinále: 273 milionů korun

Semifinále: 312 milionů korun

Finále: 390 milionů korun

Celkové vítězství: 494 milionů korun

Koeficienty podle poslední desetiletky v LM

(jde o částku, kterou kluby rovněž obdrží od UEFA; u Arsenalu, Tottenhamu a AC Milán není částka veřejně známá)

Real Madrid: 923 milionů korun

Barcelona: 863 milionů korun

Atlético Madrid: 835 milionů korun

Chelsea: 806 milionů korun

Juventus: 777 milionů korun

Manchester United: 749 milionů korun

Manchester City: 663 milionů korun

Liverpool: 575 milionů korun

Inter Milán: 460 milionů korun