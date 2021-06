UEFA ruší výhodu gólů na hřišti soupeře. Co přijde místo nich?

Je to letité pravidlo, na které byli všichni zvyklí a pěkně si při tom procvičili počty. Nyní však mizí v historii... Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) čerstvě vyhlásila, že ve všech jejích klubových soutěžích už nebude platit výhoda gólů vstřelených na hřišti soupeře, pokud jsou na tom oba týmy po odvetě nastejno. Nebude se při tom na nic čekat, nové ustanovení bude platit už v předkolech sezony 2021/22. Nově se bude při shodném skóre postupovat jinak.

Remizovali jste venku 2:2 a doma 1:1? Postup je váš! Tahle to bývalo – a už není. Připravte se na to hned od startu nového ročníku evropských pohárů, déle se čekat nebude. Rozhodla o tom UEFA na doporučení svých komisí a bude to tak jak v soutěžích mužů, tak žen i mládeže.

Při stejném počtu gólů se nyní bude hrát prodloužení dvakrát 15 minut, a pokud i v něm padne na každé straně shodný počet branek, nebo naopak žádná, budou následovat penalty. Až ty tedy v krajním případě rozhodnou o postupujícím.

Změní se i použití gólů ze hřiště soupeře coby jednoho z kritérií pro určení finálního pořadí v tabulce skupinové fáze. Počítat se v krajním případě budou, ale ze všech zápasů, nikoli už jen těch vzájemných. Je to úlitba snaze zachovat maximální množství sportovních hledisek pro postup.

„Pravidlo ´venkovních gólů´ je neodmyslitelnou součástí soutěží UEFA od jeho zavedení v roce 1965. Otázka jeho zrušení ale byla v posledních několika letech diskutována na různých setkáních UEFA. Ačkoli nepanovala jednomyslnost názorů, mnozí trenéři, fanoušci a další fotbaloví aktéři zpochybnili jeho spravedlnost a upřednostňují zrušení pravidla,“ uvedl šéf UEFA Aleksander Čeferin.

„Dopad pravidla je nyní v rozporu s jeho původním účelem, ve skutečnosti odrazuje domácí týmy, hlavně v prvních zápasech, od útočení, protože nechtějí dostat gól, který by poskytl jejich soupeřům zásadní výhodu. Kritizuje se také nespravedlivost, kdy byl domácí tým nucen skórovat v prodloužení dvakrát, když se trefil hostující tým,“ dodal.