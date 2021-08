Los pohárů ONLINE: Slavia by šla na Kluž nebo Bern, Spartě hrozí Šachtar

Dnes se ve švýcarském Nyonu losují play off všech evropských pohárů. Slavia by se v 4. předkole Ligy mistrů v případě postupu přes Ferencváros utkala s vítězem souboje Kluž-Young Boys Bern. Pokud by Sparta přešla přes Monako, čekal by na ni lepší z dua Genk-Šachtar Doněck. ONLINE přenosy ze všech losování sledujte na iSport.cz!